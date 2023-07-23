منوعات | أبيض و أسود

مشهد مثير لمناورة جوية خطيرة بين طائرتين في سماء الرياض- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة ⁧‫”الخطوط السعودية⁩ B777-300″ و”فلاي ناس⁩ A320 neo” بالقرب من بعضهما فوق جبال ⁧‫طويق ⁩ومدينة ⁧الرياض⁩.

ووفقا لحساب “الطيران السعودي” عبر تويتر، فإن “الارتفاع بين الطائرات 60 مترا فقط.. 200 قدم”.

‏وقاد ‏الكابتن ممدوح بخاري طائرة الخطوط السعودية، فيما قاد ‏الكابتن فهد اليحيى، طائرة فلاي ناس.

وأظهر الفيديو، اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، وذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، فيما أعرب مغردون عن دهشتهم من المشهد الحابس للأنفاس.

 

 

قال أحد النشطاء: “60 مترا فقط، هذه مخاطرة كبيرة لأن الطائرة تولد تيارات قد تعصف بالأخرى”، ورد آخر: “المنظر من الآخر خيالي ورائع”.

وأضاف مغرد: “هذه المناورات لا تتم إلا بعد أخذ الإذن من السلطة التشريعية. الفرق بين الطائرات يتجاوز 500 قدم بالتأكيد من أجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائية بين الطائرات. قبل تطبيق هذه المناوره في السماء تم تطبيقها نظريا على الأرض. ودرسوا فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها وحالات الطوارئ”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تشريعات جديدة في الكونغرس لتمويل عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية
22 - يوليو - 2023
السعودية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد احتجاجا على حرق القرآن
21 - يوليو - 2023
روسيا والسعودية تعارضان خطة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين
21 - يوليو - 2023
ديلي تلغراف: غياب أمريكا عن الشرق الأوسط فتح الباب لتحول العلاقات بين القوى من تركيا والسعودية إلى إيران
21 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية