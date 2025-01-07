“مشهد من الكراهية والعنصرية والهشاشة”.. زوج برلمانية أمريكية يرفض مصافحة كامالا هاريس- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: انتشر على نطاق واسع يوم الإثنين مقطع فيديو لزوج عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، وهو يرفض محاولة مصافحة نائبة الرئيس كامالا هاريس لتهنئتها خلال حفل تنصيب البرلمانية، حيث وصف المراقبون هذه الخطوة بأنها “غير راقية”، و”بالضبط ما هو خطأ في الثقافة الأمريكية في الوقت الحالي”.

وتجنب بروس فيشر، زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر من نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، يد هاريس الممدودة خلال مراسم أداء القسم يوم الجمعة في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، ولم يقدم سوى إيماءة بالرأس وكلمة “شكرًا” مقتضبة في المقابل بعد أن أدت زوجته اليمين الدستورية.

What an absolutely pathetic display of fragility and hate. The bare minimum—shaking someone’s hand—is apparently too much for these people. This is cave-dweller behavior, plain and simple. No class, no decency, just pure spite. pic.twitter.com/R5FcpEkIt3 — Brian Allen (@allenanalysis) January 6, 2025

وقالت هاريس ردا على تردد فيشر الواضح في الوقوف بالقرب منها: “لا بأس، لن أعض… لا تقلق”، حسبما ذكرت منصة ” كومن دريمز”.

وانتقد الليبراليون – والعديد من الجمهوريين- تصرف فيشر، الذي جاء قبل أسابيع فقط من مغادرة هاريس والرئيس جو بايدن لمنصبيهما، وتولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس زمام الأمور.

وقالت المخرجة برينسيلا دي سميث على موقع “إكس”، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: “بروس فيشر هو بالضبط ما هو خطأ في الثقافة الأمريكية في الوقت الحالي. لقد وضعنا اللباقة على الرف”.

كما انتقدت مجموعة “الجمهوريين ضد ترامب” أيضًا تحرك فيشر ووصفته بأنه “غير حضاري حقًا”.

ووصف دون ليمون، المذيع السابق في شبكة CNN ، فيشر بأنه “قطعة عنصرية من القذارة”، وذلك عبر مقطع فيديو نُشر على تيك توك.

Vice President Kamala Harris has more dignity and class than every MAGA Republican asshole combined. America really screwed up….enjoy Trump making America a laughingstock again. pic.twitter.com/J2sCCoIC9O — X 🇵🇸 (@realXanderXjork) January 6, 2025

ووصف زاندر إكسغورك أندرسون، الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي الليبرالية، فيشر بأنه “أحمق غير حضاري”، مضيفا: “نائبة الرئيس كامالا هاريس تتمتع بقدر أكبر من الكرامة والطبقة من كل الحمقى من أنصار “جعل أمريكا عظيمة مجددًا” مجتمعين”.

وأضاف أندرسون “لقد ارتكبت أمريكا خطأ فادحا. استمتعوا بترامب الذي جعل أمريكا أضحوكة مرة أخرى”.