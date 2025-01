“مشهد من الكراهية والعنصرية والهشاشة”.. زوج برلمانية أمريكية يرفض مصافحة كامالا هاريس- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: انتشر على نطاق واسع يوم الإثنين مقطع فيديو لزوج عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، وهو يرفض محاولة مصافحة نائبة الرئيس كامالا هاريس لتهنئتها خلال حفل تنصيب البرلمانية، حيث وصف المراقبون هذه الخطوة بأنها “غير راقية”، و”بالضبط ما هو خطأ في الثقافة الأمريكية في الوقت الحالي”.

وتجنب بروس فيشر، زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري ديب فيشر من نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، يد هاريس الممدودة خلال مراسم أداء القسم يوم الجمعة في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، ولم يقدم سوى إيماءة بالرأس وكلمة “شكرًا” مقتضبة في المقابل بعد أن أدت زوجته اليمين الدستورية.

What an absolutely pathetic display of fragility and hate. The bare minimum—shaking someone’s hand—is apparently too much for these people.

This is cave-dweller behavior, plain and simple.

No class, no decency, just pure spite. pic.twitter.com/R5FcpEkIt3

— Brian Allen (@allenanalysis) January 6, 2025