مشهد يفطر القلوب..أم تودع توأمين شهيدين

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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا الظلم الكبير والافساد العظيم الذي ترتكبه عصابة الشر من بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل بأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة عليهم اللعنة حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير الله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒
اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸✌️🚀🐒🐒🚀
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا الظلم الكبير والافساد العظيم الذي ترتكبه عصابة الشر من بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل بأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة عليهم اللعنة حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير الله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒
اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸✌️🚀🐒🐒🚀