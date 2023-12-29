منوعات | أبيض و أسود

مشهد يفطر القلوب..أم تودع توأمين شهيدين

منذ ساعة واحدة

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 1:50 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا الظلم الكبير والافساد العظيم الذي ترتكبه عصابة الشر من بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل بأطفال غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة عليهم اللعنة حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير الله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2023 الساعة 2:18 م

    اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸✌️🚀🐒🐒🚀

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