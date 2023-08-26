مشهورة سناب تشات سعودية تثير جدلا باستعانتها بـ15 عاملة منزلية لتربية طفليها- (فيديو)

“القدس العربي”: ردت مشهورة سناب تشات وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني على متابعة سخرت من ملابس طفليها سعد وسكرة، وذلك بعد تصريح الودعاني بأنها تستعين بنحو 15 عاملة منزلية في بيتها وأن هناك 4 عاملات مخصصات لكل طفل من أطفالها.

قالت المتابعة خلال تعليقها: “وآخر شيء سعد طول اليوم وكل سنابه مفصخ ويلبس بس بوكسر، وسكرة طول اليوم بملابس داخلية، وإذا طلعوا بره طلعوا بجايم”.

ردًا على التعليق السابق دخلت الودعاني في نوبة ضحك مُعقبة “بعضهم صادقين الصراحة” وأضافت قائلة: “عيالي مفاصيخ وأنا بطلقهم للحياة وسأتركهم على راحتهم”.

مؤخرًا، كشفت سارة الودعاني عن سبب استعانتها بـ 15 عاملة منزلية في بيتها. خلال لقائها ببرنامج “يصير خير”، قالت الودعاني إنها شعرت بصدمة عندما فكرت في حجم متطلبات أطفالها الصغار سعد وسكرة، وكانت تسيطر عليها رغبة شديدة ألا تُقصر معهم في شيء أو تقصر في عملها وبيتها وزوجها، بحسب مجلة ليالينا.