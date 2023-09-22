مشهورة سناب تشات سعودية تنشر صورة تظهر قيمة مهرها وتثير الجدل- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من الصور، التي توثق لقيمة مهر مشهورة سناب شات السعودية، صيته السبيعي، بالإضافة إلى استعراض الهدايا الفخمة التي تلقتها.

كانت مشهورة السناب شات، صيته السبيعي، قد كشفت أمام جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مهرها الذي وصل إلى نصف مليون ريال.

نشرت صيته، عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات” صورة تستعرض خلالها رسالة بالحوالة التي تلقتها والتي توضح قيمة مهرها الذي بلغ نصف مليون ريال، كما شاركت صورة أخرى توضح إتمام عقد قرانها، بحسب مجلة لها.