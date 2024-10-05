مشيا على الأقدام في طرقات وعرة.. آلاف اللبنانيين ينزحون إلى سوريا

جنيف: قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي.
أفاد بذلك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماثيو لوسيانو، الذي أوضح أن نحو 235 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا بين 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، و3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينهم 152 ألف سوري، و82 ألف لبناني.
وأفاد أن حوالي 50 ألف شخص غادروا لبنان في الفترة نفسها باستخدام مطار بيروت الدولي، و1060 آخرين عبر السفن.
(الأناضول)
اللهم دمر أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق هذي عقود وعقود وعقود وعصابة البانتاغون العفن النتن يرسل أسلحته القذرة لقتل الشعوب العربية في فلسطين والعراق وسوريا واليمن، فاللهم اكسر عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇱🇧🇵🇸🇮🇷☹️☝️🔥🐒🚀
الله ينتقم من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على شعوب الشرق الأوسط التعيس يا بئيس منذ 1948 وهم يقتلون ويشردون الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين بلا عقاب أو عتاب من الأمم المتحدة التي خلقت هذا الكيان الوحش الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين ✌️🇵🇸🇮🇷☹️☝️🔥🐒🚀
اللهم اكسر ظهر أمريكا راعية الإرهاب الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧☹️☝️🔥🐒👹🚀