مشيخة عقل الدروز: نحن جزء من سوريا الموحدة ونرفض التقسيم

دمشق: أكد زعماء الطائفة الدرزية ومرجعياتها ووجهاؤها، الخميس، أنهم جزء من سوريا الموحّدة، مشدّدين على رفضهم التقسيم أو الانفصال.

جاء ذلك في بيان أوردته محافظة السويداء جنوب سوريا على قناتها الرسمية بمنصة تليغرام.

وصدر البيان باسم “مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، ومرجعيات ووجهاء وعموم أبناء الطائفة”.

ويأتي البيان بعد أن شهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا في محافظة ريف دمشق الثلاثاء والأربعاء، توترات أمنية إثر مقتل 16 شخصا بينهم مدنيون وعناصر أمن بهجمات نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون”، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن “إساءة” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز فيهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما، بعد سقوط ضحايا مدنيين وعناصر أمن بهجمات شنتها مجموعات مسلحة “خارجة عن القانون” تسعى “للفوضى وإحداث فتنة”.

وأعلنت مديرية الأمن العام في ريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في صحنايا والتوصل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية في المنطقتين.

رفض التقسيم

واستهل زعماء الدروز بيانهم، بالقول: “نؤكد على مواقفنا الوطنية الثابتة التي ورثناها كابرا عن كابر من حليب الأمهات الطاهر، إننا جزء لا يتجزأ من الوطن السوري الموحّد، وأن وطننا شرفنا، وسوريتنا كرامتنا، وحب الوطن من الإيمان، ونرفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال”.

وأضافوا: “نؤكد حرصنا على وطن يضمّ السوريين جميعا، وطن خالٍ من الفتن المنكوبة عاقبتها، المشؤومة شرارتها، خالٍ من النعرات الطائفية، والأحقاد الشخصية، والثارات وحمية الجاهلية التي وضعها عنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجبّها الإسلام”.

ودعوا إلى “تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة”، معتبرين أن “تأمين طريق السويداء – دمشق مسؤولية الدولة”.

وطالب زعماء الدروز بـ”بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية”.

وختموا بيانهم بالقول: “يأبى لنا تاريخنا وإرث أجدادنا، يأبى لنا وطنٌ شملنا، رويناه بدمنا وسقيناه بعرقنا، تأبى لنا دماء الشهداء إلا أن نكون يدا واحدة، متمسكين بالعروة الوثقى”.

يأتي هذا البيان بعد موقف زعيم الدروز في إسرائيل موفق طريف الذي حاول استباق اجتماع مشايخ عقل وقيادات ووجهاء الطائفة مع ممثلين من الحكومة السورية، ببيان وصف فيه المشهد بـ”المعقد والمركب”.

كما استخدم طريف في بيانه أسلوبا تحريضيا يدعو للتدخل بشؤون سوريا، إذ طالب “المجتمع الدولي وكافة الجهات العاملة في حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري دون تأخير لوقف ما يجري في سوريا قبل فوات الأوان”.

والدروز في سوريا يُشكّلون طائفة دينية واحدة تُعرف بالطائفة الدرزية أو الموحّدين الدروز، ويقدر عددهم بحوالي 700 ألف نسمة، ويشكلون حوالي ثلاثة في المئة من إجمالي عدد السكان.

ويتركزون في محافظة السويداء جنوب البلاد، بالإضافة إلى محافظة القنيطرة المجاورة، وجبل حرمون، وبعض مناطق ضواحي دمشق الجنوبية مثل جرمانا وصحنايا، وفي عدد من قرى محافظة إدلب (شمال غرب).

ولدروز سوريا ثلاثة مشايخ عقل (زعماء دينيين)، هم حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف الجربوع.

وتعتبر مكانة المشايخ متوارثة، ولا يمكن أن تخرج المشيخة عن 3 عوائل هي الهجري والحناوي والجربوع.

اتفاق وترحيب

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة السورية توصلها إلى اتفاق مع أهالي مدينة جرمانا في ريف دمشق، يقضي بتعزيز الأمن وتسليم السلاح للدولة، وفق بيان نشرته محافظة ريف دمشق على قناتها الرسمية بمنصة تليغرام.

وتعليقا على ذلك، شكر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان “جميع الذين ساهموا في التوصّل إلى هذا الاتفاق، نأمل من جميع الأطراف المعنيّة الالتزام به بغية إعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة”.

وقال الحزب في بيان الخميس “نتيجة الاتصالات التي جرت مع الدولة السورية ومع أطراف أخرى، تمّ التوصّل إلى اتفاق بين الإدارة السورية وأبناء جرمانا على ترتيبات سلمية تعالج الإشكالات الحاصلة وتنزع بذور الفتنة”.

وبعد التوتر الأمني في ريف دمشق، تصاعدت الخميس، وعلى نحو ملحوظ حملات تحريض إسرائيلية سياسية وعسكرية ضد الإدارة السورية الجديدة، في انتهاك صريح ومستمر لسيادة البلد العربي.

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنّت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا وأسقطت ضحايا من المواطنين الدروز، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وهذه التطورات تأتي وسط تحذيرات متصاعدة من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لفرض تدخلها في سوريا، في وقت تؤكد فيه دمشق أن جميع مكونات الشعب متساوون في الحقوق.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشنّ تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

(الأناضول)