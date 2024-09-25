مصادر لرويترز: أمريكا تقود مساعي جديدة لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

بيروت: قالت ستة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.
وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله، ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
(رويترز)
إذا أحست عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي بالخطر يتهدد عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو فإنها ستسارع إلى فرض وقف إطلاق النار، فحاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت رغم أنف أمريكا ✌️🇱🇧🇮🇷🇵🇸✌️🚀🐒🚀