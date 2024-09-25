مصادر لرويترز: أمريكا تقود مساعي جديدة لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

بيروت: قالت ستة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.

وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله، ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

(رويترز)