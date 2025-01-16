واشنطن تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني البرهان

واشنطن: أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين، في خطوة تأتي بعد أيام من خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ “هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع”، المتواصل منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”.

وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

(وكالات)