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واشنطن تفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني البرهان

16 - يناير - 2025

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

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واشنطن: أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها فرضت عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتّهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيّين، في خطوة تأتي بعد أيام من خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ “هذا القرار يثبت التزامنا بإنهاء هذا النزاع”، المتواصل منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”.

وفي وقت سابق قالت مصادر مطلعة إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

(وكالات)

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  1. يقول مجتهد:
    يناير 16, 2025 الساعة 1:19 م

    لأنه أوشك على الإنتصار وسحق حميدتي وبالتالي إذا اعتلى سدة الحكم يمكنهم ابتزازه كما يبتزون حكام سوريا الجدد.

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  2. يقول ابو عمر:
    يناير 16, 2025 الساعة 2:14 م

    هذا المجرم السفاح لقد خرب السودان مع راعي الجمال حميديتي، المفروض سجنهم مع بعضهم في نفس الغرفه ويتصارعو ويضربو بعضهم حتى ينتهوا .

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