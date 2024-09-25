مصادر أمنية: إعدام 21 عراقيا بينهم امرأة دينوا بجرائم بينها “الإرهاب” 

بغداد: نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها “الإرهاب”، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أمنية ومصدر صحي وكالة فرانس برس الأربعاء، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر أمني إنه تمّ “تنفيذ حكم الإعدام بـ21 مدانا بينهم امرأة بجرائم” بينها “الإرهاب وفق المادة 4 إرهاب (…) والانتماء إلى تنظيم ” الدولي” (…) في سجن الحوت في مدينة الناصرية”، فيما أكّد مصدران أمنيان آخران أنهم جميعا عراقيون. وأشار مصدر طبي في محافظة ذي قار الجنوبية إلى أن قسم الطب العدلي تسلم الأربعاء جثث من تم إعدامهم من إدارة السجن.

(وكالات)