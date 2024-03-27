9 شهداء في غارتين إسرائيليتين على بلدتي طيرحرفا والناقورة جنوب لبنان- (صور وفيديو)

بيروت: قالت مصادر أمنية إن 9 أشخاص استشهدوا في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية في المنطقة، مساء الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن خمسة استشهدوا في ضربة على قرية طير حرفا الحدودية، وأن ثلاثة آخرين على الأقل استشهدوا في ضربة بعد ذلك بقليل على مطعم في بلدة الناقورة الحدودية.

الأضرار التي خلّفتها الغارة الجوية على منزل وسيارة اسعاف في طيرحرفا في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/BApuLtMAWr — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 27, 2024

الاحتلال يواصل اعتداءاته بحق المسعفين لليوم الثالث ويستهدف فرق الاسعاف في بلدة طير حرفا خلال مهامها في اجلاء المصابين من احد منازل البلدة . #جنوب_لبنان pic.twitter.com/47vPjrBLWw — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 27, 2024

وصول عدد من الاصابات بعد الغارة على الناقورة الى مستشفيات صور 🇱🇧 pic.twitter.com/erlzzIoIEs — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 27, 2024

وذكرت مصادر أن الغارات أدت لاستشهاد 4 من حزب الله و2 من حركة أمل و3 مدنيين.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على خليتين تابعتين لحزب الله في جنوب لبنان مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه تم استهداف خلية كانت تتواجد في مبنى في بلدة طير حرفا بينما تم مهاجمة مجموعة أخرى من عناصر الحزب في الناقورة، بحسب صحيفة”تايمز أوف إسرائيل”.

العدو يوثّق جريمة #طير_حرفا بكلّ وقاحة:

بعد سقوط صاروخ ولم ينفجر، توجّه شباب الهيئة الصّحّيّة للكشف على المنزل المستهدف(كما يبدو في الفيديو) فاستهدفتهم طائرة العدوّ ما أدّى إلى ارتقاء خمسة شهداء💔 pic.twitter.com/vUPtJf16EU — حسن الدّر (@HasanDorr) March 27, 2024

وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة ردا على غارات جوية إسرائيلية أسقطت شهداء في قرية الهبارية في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء.

(وكالات)