سياسة | عربي

9 شهداء في غارتين إسرائيليتين على بلدتي طيرحرفا والناقورة جنوب لبنان- (صور وفيديو)

27 - مارس - 2024

أرشيف

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بيروت: قالت مصادر أمنية إن 9 أشخاص استشهدوا في جنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية في المنطقة، مساء الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن خمسة استشهدوا في ضربة على قرية طير حرفا الحدودية، وأن ثلاثة آخرين على الأقل استشهدوا في ضربة بعد ذلك بقليل على مطعم في بلدة الناقورة الحدودية.

وذكرت مصادر أن الغارات أدت لاستشهاد 4 من حزب الله و2 من حركة أمل و3 مدنيين.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على خليتين تابعتين لحزب الله في جنوب لبنان مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الجيش أنه تم استهداف خلية كانت تتواجد في مبنى في بلدة طير حرفا بينما تم مهاجمة مجموعة أخرى من عناصر الحزب في الناقورة، بحسب صحيفة”تايمز أوف إسرائيل”.

وفي وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة ردا على غارات جوية إسرائيلية أسقطت شهداء في قرية الهبارية في جنوب لبنان، أمس الثلاثاء.

(وكالات)

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  1. يقول مليك الجزائري:
    مارس 27, 2024 الساعة 8:28 م

    الدور القادم على حزب الله الذي يبدو انه لم يستشعر الخطر و مازال يعتقد ان الصهاينة و من ورائهم امريكا يريدون السلام معه

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  2. يقول Shiyab Adnan:
    مارس 28, 2024 الساعة 4:56 ص

    حزب الله يدرك ان اسرائيل تريد تحطيمه والانتقام من هزيمة ٢٠٠٦… لو قام حزب الله بمهاجمة العدو بالتزامن مع حرب غزة. لكان وضع العدو الان يرثى له،،، لكن سياسة الاستفراد هذه يبدوا اننا لم نستوعبها بعد وان ابعدوا ان يوفر اي عربي الان

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  3. يقول علاف الزيت:
    مارس 28, 2024 الساعة 6:54 ص

    الحزب مشغول في سوريا والعراق
    مشغول في تثبيت اصنام وأزلام الولي الفقيه
    وإسرائيل السرطانيه لا يوجد لها رادع

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    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 28, 2024 الساعة 1:47 م

      غدة إسرائيل السرطانية كما تقول إذا تم قلعها من الشرق الأوسط التعيس فإن السلام سيعم كل العالم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸

  4. يقول فصل الخطاب:
    مارس 28, 2024 الساعة 1:46 م

    عدوان صهيوني حاقد غادر جبان ✌️🇵🇸✌️

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