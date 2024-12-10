مصادر أمنية: التوغل العسكري الإسرائيلي في سوريا وصل إلى 25 كيلومترا جنوب غربي دمشق

دمشق: قال مصدران أمنيان إقليميان ومصدر أمني سوري اليوم الثلاثاء، إن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.
وأوضح المصدر الأمني السوري، أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.
من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، ما تناقلته وسائل إعلام بشأن تقدمه نحو دمشق.
وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس، “التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تزعم تقدم أو اقتراب قوات جيش الدفاع نحو دمشق غير صحيحة على الإطلاق”.
وأضاف أن “قوات جيش الدفاع تتواجد داخل المنطقة العازلة وفي نقاط دفاعية قريبة من الحدود بهدف حماية الحدود الإسرائيلية” على حد تعبيره.
إسرائيل تستهدف حتى الأسلحة القديمة بسوريا
هذا واستهدفت إسرائيل المعدات العسكرية والمركبات في مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق كانت قديمة الطراز، خلافا لما زعمته تل أبيب.
وأفيد أن المعدات والآليات العسكرية التي استهدفتها إسرائيل تشمل مروحيات من طراز “غازيل”، وصواريخ مضادة للدبابات من نوع “نورد إي أس. 12” المثبتة على المروحيات. كما استهدفت أيضا نظام الصواريخ “بوك- إم1” المضاد للطائرات، ونظام الدفاع الجوي “بانتسير إس-1”.
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير:
دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا.
إسرائيل تريد اعادة السوريين للبنادق فقط pic.twitter.com/Ol3MSc5kPj
— Hanzala (@Hanzpal2) December 10, 2024
هي مروحية خفيفة تستخدم للنقل والاستطلاع والهجوم الخفيف أنتجتها شركة “إيروسباسيال” الفرنسية ودخلت الخدمة عام 1973.
وكان هناك الكثير منها في مخزون الجيش السوري، لكن يتوقع أن معظمها تم إسقاطها خلال الحرب الطويلة بسوريا، ولم تعد قوتها القتالية ملحوظة ضد الجيوش الحديثة في بيئة القتال الحالية.
هو صاروخ موجه مضاد للدبابات جو- أرض صممته شركة “نورد أفييشن” الفرنسية ثم شركة “إيروسباسيال” بين عامي 1955-1957، وتوقف تصنيعه عام 1982.
ويتراوح مدى الصاروخ الموجه سلكيا من 7 إلى 8 كيلومترات وينطلق إلى الهدف بسرعة 370 كيلومترا في الساعة.
ويذكر أن هذا النوع من الصواريخ قد يصبح خارج نطاق الاستخدام المفضل، نظرا لعوامل مثل توجيهه سلكيا مما يجعل استخدامه صعبا، إضافة إلى توقف تصنيعه.
لماذا قامت إسرائيل بتدمير الطيران السوري ؟
-طالما هذا الطيران كان يشارك في قتل أبناء سوريا،لم يكن هناك أي خوف منه على أمن إسرائيل.
-بعد هروب المجرم ،رأت اسرائيل أنه من الأنسب القيام بتدمير هذا الطيران خوفا من انتقاله إلى ايادي سورية شريفة وحريصة على أمنه. pic.twitter.com/3hIPlIwDY8
— مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) December 10, 2024
هو نظام صاروخي أرض-جو ذاتي الدفع متوسط المدى أنتجه الاتحاد السوفيتي، ودخل الخدمة عام 1983.
ويمكنه تدمير أهداف على مدى يتراوح بين 3.5 إلى 35 كيلومترا وعلى ارتفاع 22 كيلومترا.
وتم تحديثه بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ولكن يبدو أن النظام الموجود في الجيش السوري هو من الجيل الأقدم.
يعد نظام “بانتسير إس-1” أحد الأسلحة الحديثة نسبيا الموجودة في المخزون السوري.
وهو نظام مدفعي وصاروخي للدفاع الجوي مثبت على مركبة ذات عجلات، يمكن استخدامه مع طاقم مكون من 3 أفراد، وهو فعال ضد الأهداف الجوية، والأهداف الجوية القصيرة والمتوسطة المدى.
وتمتلك جيوش الجزائر والعراق وصربيا وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة هذا النظام في مخزونها.
وتفيد تقارير صحافية أن النموذج الذي تملكه سوريا لديه قدرات محدودة ضد المسيَّرات.
(وكالات)
وتحصل فيها (زلازل)، حالما يستلم (دونالد ترامب) رئاسة أمريكا، عكس ما حصل مع قيمة عملة أفغانستان (ويمكن المقارنة، لنفس الفترة الزمنية)
ودليلي على ذلك، تحالف أمريكا والكيان الصهيوني، في أكثر من مائة غارة على سوريا يوم 9/12/2024،
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (انهيار جديد للجنيه المصري وسعر الدولار يقترب من حاجز الـ51) https://www.alquds.co.uk/?p=3431835
الإشكالية، عقلية الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي (الرشوة) كما فعلها الرئيس الأمريكي (بايدن) إلى إبنه (هانتر) في عام 2024،
والآن (دونالد ترامب) يُريد الانتقام ليس فقط، ممن أرسله إلى المحاكمة، بل حتى اللجنة التي حققت في محاولة الإنقلاب يوم 6/1/2020
https://youtu.be/-UsHJWEAj_I?si=nSJR6Eg4c5f4tpm0
كما أعلن ذلك في Meet the Press👆🫣🤣🤭
https://youtu.be/dWBR-j9pcKk?si=DEvaEMrJlGT5CErL
تعليقاً على زاوية رؤية الددو👆 يا مصطفى عبدالرحمن العاني 🥸🧐😜
يا رفاعة عكرمة، مبروك أولاً، على تكرار هروب رئيس تونس (زين العابدين بن علي) من خلال هروب الرئيس السوري (بشار الأسد)،
وكما قلت لك في المكالمة،
سبب المشاكل/الفساد/الغش هو مناهج تكوين وتعليم (الموظف/المسؤول/المقاول)، لو أردت بداية عملية (الإصلاح)، في أي دولة،
وفي موضوع إجابة سؤال، هل سبب الإنتاج الإنساني، هو (الفضفضة) أم (الحاجة) أم (الإقتصاد) في أجواء (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)، وأيّهم أفضل في خلق (الإيرادات)، عند المنافسة في أي (سوق) في أجواء (العولمة الإنترنت الشّابِكة) من خلال (الآلة/الروبوت) التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة أو التعامل (عن بُعد OnLine)؟!
وهو أول ردة فعل على ما نشره السوداني (أمير تاج السر) تحت عنوان (تساؤلات إبداعية) https://www.alquds.co.uk/?p=3431475
مثال عملي، إلى مفهوم المُبادرة، أو زاوية رؤية، عقلية الحاجة أم الاختراع، في أجواء (العولمة الإنترنت الشّابِكة)، عام 2024، وما توفره من فرص، في الإنتاج/الإستثمار،
ما ورد من معلومات تحت عنوان (الفجوة السوقية .. كيف استغلتها شركة وضاعفت قيمتها 3 مرات في 5 سنوات؟) https://arg.am/3BC2B708
كما هو حال نجاح إقتصاد، كل نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، يعني تحويل أي دولة إلى بيئة صالحة إلى أن تكون دولة (إنتاج)، (مُنتَج) يستطيع المنافسة في أي (سوق) بلا حاجة إلى شفاعة/محسوبية أو واسطة أي (رشوة)،
من خلال ثلاثة مفاهيم، أو تحتاج ثلاثة أركان:
– Entertainment Business.
– Business Entertainment.
– AI Business.
ومن هذه الزاوية أفهم خطط تشجيع الاستثمار في (دولة الجزائر) بالذات، كما وردت من تفاصيل تحت عنوان (لمن كل هذه الفنادق التي تبنى في الجزائر؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3431570
أي يا من إسمه يعمل عندي إشكالية، مع مفهوم (الرّب) أو (الإله) أو (أسماء الله الحسنى) في (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)،
د (الشفيع خضر سعيد)، كما هو حال هناك (خطأ) في هيكل بناء مناهج التكوين والتعليم في دولة (الآلة/الحداثة)، التي أساس تعليم اللغة والترجمة فيها اللغات الأوروبية (أي ليس فيها مقابل إلى لفظ الجلالة (الله))،
ومن أجل (الإصلاح) أنت وصلت إلى عنوان (هل فعلا حرب السودان ضرورة لابد منها؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3431466
بمعنى آخر، أشكر جريدة القدس العربي، البريطانية، بالذات، بالإضافة إلى مدير مكتبها في المملكة الأردنية الهاشمية، (بسام البدارين)،
أين الجامعة العربية من كل هذا
هاته الأسلحة كانت موجهة فقط لإبادة الشعب السوري و إسقاط البراميل المتفجرة على المدنيين .
بئس السلاح و بئس الجيش .