مصادر أمنية لبنانية: “حزب الله” لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بمصير هاشم صفي الدين

بيروت: أكدت مصادر أمنية لبنانية أن “حزب الله” لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بهاشم صفي الدين الذي يرأس المجلس التنفيذي للحزب.
وقالت المصادر في تصريح لقناة (الجديد) اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن “كل المعلومات الواردة حول مصيره لم يتم توثيقها لصعوبة التواصل”.
وقالت مصادر أمنية لبنانية، إنه لا يتسنى الوصول لهاشم صفي الدين منذ الجمعة. مضيفين أن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمنع رجال الإنقاذ من الوصول إلى موقع القصف الذي يشتبه بأنه استهدفت صفي الدين.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن غارات جوية قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس/ الجمعة استهدفت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل لـ”حزب الله” حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الهدف من الغارة الجوية الإسرائيلية المكثفة، والتي وصفها مراقبون لبنانيون بأنها الأعنف على الضاحية الجنوبية منذ اغتيال حسن نصر الله، هو هاشم صفي الدين.
(وكالات)
وكأن حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الأحرار أشخاص وليست منظومة دفاعية هجومية بامتياز فلا تجتاز ✌️🇮🇷🇱🇧🇵🇸☹️☝️🐒🔥👹🚀
للأسف مصير هاشم صفي الدين الاختناق كما مصير الشهيد نصرالله وارجو ان أكون مخطيء فلا أتمنى إلا كل خير له ولمجاهدي حزب الله، ولكن الدلائل تقود إلى ذلك الاستنتاج والطائرات الحربية الأمريكية التي بقودها الصهاينة تحتل السماء فوق موقع التفجير لتمنع الإغاثة وتتأكد من الاختناق.
السوءال الكبير جدا والذي يجب مواجهته وبجراءة ووضوح ممن تبقى من القيادات الثانية في الحزب، حيث الجاسوس شخص ذو مكانة عالية ويجلس على نفس الطاولة مع القادة الكبار الذين تم اغتيالهم ومطلع على ادق ادق التفاصيل.
السوءال هو من تبقى من قيادة الحزب السياسية والعسكرية على السواء والذي لم يتعرض لأي محاولة اغتيال؟
والله اعلم حيث ان بعض الظن اثم ولكن الإثم من شدة الحيرة خطر على بالي وانا اقلب الامور.
الم يتعلموا درسا من اغتيال حسن نصرالله، لا يوجد مكان يجتمعون فيه الا الضاحية الجنوبية، فعلا هذه تعتبر خسائر وضربات مميتة لحزب الله، قتل واغتيال هذا العدد الكبير من أرقى قيادات المقاومة هناك خلل كبير في منظومة الاستخباراتية لحزب الله وهناك جواسيس في صلب القيادة في لبنان او ايران، وكل هذا يأثر كثيرا على اداء الجبهات القتالية، العدو الصهيوني يعرف أدق التفاصيل في المنظومة القيادية والى الاسفل لحزب الله كيف تم جمع كل هذه المعلومات ان لم يكن اختراق كبير جدا في القيادة وشراء جواسيس من قبل العدو.