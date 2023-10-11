مصادر أمنية مصرية تنفي تحذير القاهرة لتل أبيب من “طوفان الأقصى”

القاهرة- “القدس العربي”: نفت مصادر أمنية مصرية، الأربعاء، ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن إبلاغ الأجهزة المصرية الجانب الإسرائيلي بوجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم، الذي جرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” التابعة لجهاز المخابرات المصرية عن المصادر، التي لم تسمها، قولها إن الموقف المصري معلوم للجميع وما تقوله مصر في العلن وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة.

وكانت مصادر أمنية مصرية قالت إن الاحتلال سعى لطرح وتزكية أطروحات فاسدة على مدار الصراع العربي- الإسرائيلي، من خلال السعي لتوطين أهالي غزة في سيناء، لافتة إلى أن هذا الأمر تصدت له مصر وستتصدى له، كما أن الإجماع الشعبي الفلسطيني رفضه.

وخلال الأيام الماضية، أثارت وسائل إعلام عبرية جدلا واسعا، وقالت إن مصدرا في مصر أكد أن رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل أبلغ إسرائيل، قبل “طوفان الأقصى” بعشرة أيام، بأن حدثا جللا سيقع في قطاع غزة، داعيا للحذر منه. وهو ما نفاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.