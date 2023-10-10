سياسة | عربي | مصر

مصادر أمنية مصرية: مصر ستتصدى لأطروحات فاسدة بتوطين أهالي غزة في سيناء

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

القاهرة: أكدت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها .

وقالت المصادر،  في تصريح لقناة “القاهرة الإخبارية”، أوردته الثلاثاء، إن “هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال  القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها  بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم” .

وحذرت المصادر من “المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية وعلى الحق الفلسطيني”، مشيرة إلى أن “هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له بتقديم مبررات الأمر الواقع ، لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال على طرحها على مدى الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وسوف تتصدى له حيث رفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وفي أرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، استقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة  للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن”.

( د ب أ )

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السعودية تدعو لاجتماع وزاري عاجل لـ”التعاون الإسلامي” بشأن غزة
منذ 12 دقيقة
مسؤول فلسطيني: اتصالات مكثفة لوقف شلال الدم النازف في غزة
منذ 33 دقيقة
الاحتلال الإسرائيلي يسلِّح متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة
منذ ساعة واحدة
قصف إسرائيلي يطال بلدتين في جنوب لبنان
منذ ساعتين

اشترك في قائمتنا البريدية