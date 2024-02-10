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مصادر أمنية: نجاة فلسطيني مقرب من حماس من اغتيال إسرائيلي في لبنان واستشهاد 4 آخرين- (فيديوهات)

منذ 5 دقائق

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القاهرة: أكدت أربعة مصادر أمنية لرويترز أن شخصية فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) نجت من هجوم إسرائيلي اليوم السبت على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة “وادي الزينة” الساحلية وسط لبنان، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود إن “قصفا جويا إسرائيليا استهدف سيارة في منطقة وادي الزينة (تبعد أكثر من 60 كلم عن الحدود) بقضاء الشوف”.

وأضافوا أن “الغارة أدت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين بعضهم كان بجانب السيارة المستهدفة”.

(وكالات)

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