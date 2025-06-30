جريحان بسقوط صواريخ في كركوك شمالي العراق

كركوك (العراق): سقط صاروخان مساء الإثنين في الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي في شمال العراق، ما تسبّب بإصابة عنصرَي أمن بجروح طفيفة، على ما أفاد مسؤول أمني رفيع وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته “سقط صاروخان من نوع كاتيوشا محليّا الصنع (…) على الجانب العسكري من مطار كركوك (…)، وأدّى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصرين أمنيين بجروح طفيفة” فيما لم ينفجر الثاني.

وأضاف أنّ “صاروخا ثالثا سقط على منزل في حيّ العروبة” في مدينة كركوك من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

ولم تتبنّ أيّ جهة إطلاق الصواريخ.

ويضمّ الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي مقارّ للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران باتت منضوية في القوات الرسمية.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني قوله إنّ “صاروخين سقطا على قاعدة كركوك الجوية” وثالثا على “منزل مواطن” من دون “تسجيل خسائر بالأرواح والمعدّات”.

ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب.

وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ بعد حرب استمرّت 12 يوما، استهدفت مسيّرات مجهولة الهوية أنظمة الرادارات في قاعدتَين عسكريتين في بغداد (وسط) والناصرية (جنوب).

ولم تتبنّ أيّ جهة تلك الهجمات، فيما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق لجلاء ملابسات هذا القصف.

(أ ف ب)