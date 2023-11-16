مصادر إسرائيلية تكشف سبب تراجع نتنياهو عن صفقة الأسرى في اللحظة الأخيرة 

الناصرة: “القدس العربي”:
فيما يقول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الإجهاز على حركة حماس هدف مقدس، ويجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على مواصلة الحرب، يواصل مراقبون إسرائيليون التشكيك باحتمالات نجاحها، ويكشف بعضهم عن أسباب التراجع الإسرائيلي عن صفقة تبادل وهدنة في اللحظة الأخيرة يوم أمس.
يوضح المحلل البارز في صحيفة “يديعوت أحرونوت” ناحوم بارنياع أن الصفقة التي يتصاعد الحديث عنها في الأيام الأخيرة، عالقة لأن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة خوفا من تبعاتها.
ويقول بارنياع في تحليل بعنوان “صعود وتراجع صفقة المخطوفين” إنه كان من المفروض أن يصادق مجلس الحرب المصغّر أمس الأربعاء على الصفقة، لكن اجتماعه انتهى دون قرار، واجتماع الحكومة الذي كان مقرّرا بعد ذلك تم إلغاؤه. ويؤكد بارنياع المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة الحالية، أن نتنياهو ارتدع وخاف من أثمان “الصفقة” فتراجع في الساعة الأخيرة كما كان يفعل في الماضي، منبها إلى أن نتنياهو بذلك ينتج حالة من عدم الوضوح والشك لدى الطرف الآخر.
وكان بارنياع قد قال في تحليل سابق: “هناك أهمية لتذكير أنفسنا بأن هذا شعار “معا سننتصر” ليس وصفا حقيقيا للواقع وإنما هو أمنية. عمليا نحن أمام قرارات صعبة وسيناريوهات إنهاء موجعة، فالانتصار ليس مؤكدا. كما أن كلمة “معا” التي تصف بصدق ما يحدث في الجيش، وفي الميدان، لا تعكس ما يحدث داخل الحكومة”.
وهذا ما أكده اليوم زميله رونين بيرغمان، الذي يشير لإلغاء اجتماع الحكومة بعدما كان متوقعا أن يصادق على الصفقة التي كشفت عن ملامحها وكالة رويترز.
بيرغمان وهو خبير إسرائيلي بارز في الشؤون الاستخباراتية، ومعتمد في صحيفة “نيويورك تايمز” يحذّر في مقال بعنوان مشحون بدلالة هامة: “الأمل، التوقعلات والواقع في الميدان” أن حسم حركة حماس يقتضي احتلال كل قطاع غزة، مؤكدا أنه من الصعب رؤية لائحة زمنية كافية وتحتملها الإدارة الأمريكية.
في نطاق تشكيكه بإمكانية تحقيق الهدف المعلن للحرب، يوضح بيرغمان أيضا أنه بالإضافة إلى عدم وجود وقت كاف، هناك صفقة تبادل من شأنها أن تعيق سير الحرب، علاوة على عدم وضوح مسألة كيف يمكن تصفية قيادة حماس، وهم محاطون بدرع بشري على شكل عشرات من المحتجزين الإسرائيليين.
ويتابع بيرغمان دون تردّد: “هذه هي الحقيقة، وخسارة أنه يتم حجبها عن الجمهور الإسرائيلي، فهذا الحجب المعلوماتي يؤدي لتوقعات من الصعب تحقيقها”.
يشار إلى أن نتنياهو ما زال يتمسّك بالهدف المعلن للحرب رغم التحذيرات غير الجديدة من تسلق شجرة عالية، فقال أمس وهو محاط بجنود، إن القضاء على حماس هدف مقدّس، وإن الجيش يدخل إلى كل موقع يريده داخل قطاع غزة.
بالتزامن ورغم الحرب، وربما بسبب ذلك، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد للمرة الأولى منذ شن الحرب على غزة، لإسقاط نتنياهو واستبداله بنائب آخر من حزب “الليكود” دون الذهاب لانتخابات.
وقال لبيد في حديث للقناة 12 العبرية، إن على نتنياهو الرحيل الآن، داعيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة “الليكود” من أجل مواجهة الأوضاع السيئة التي وصلت لها إسرائيل. وأضاف: “نحن بحاجة إلى التغيير.. لا يمكن لنتنياهو مواصلة عمله كرئيس وزراء”.
متجانسا مع بيرغمان وآخرين، يلمّح لابيد لعدم ثقته بحسابات نتنياهو ومدى نظافتها من اعتبارات غريبة، ويضيف: “لا يمكننا تحمل أثمان إدارة معركة طويلة مع رئيس حكومة كهذا لا يثق به الإسرائيليون”.
الصهاينة يكررون وياكدون بأن القضاء على حماس هو عمل مقدس..ونحن جميعا نشاهد ونسمع وتتألم مما يحدث من جرائم يرتكبها الجيش الاسرائيلي من مجازر طالت حتى الأطفال الرضع حديثي الولادة..وقام باعدام حتى الشيوخ بعدما بث صوور يبين زيف أدعائه بالانسانية بمساعة احدهم..
ياعرب يامسلمين مذ ان وعينا على هذا العالم وشيوخنا والعقلاء منهم يلقوننا ويدرسونا بان نقطتين تعتبرا خط احمر بثقافتنا وديننا.
اولهما حينما تشن عليك حرب لابادتك دينيا..وحرب حينما يراد تجريدك من انسانيتك ينتهك بها عرضك..تقتل بها اطفالك وتقتل بها شيوخك..يهدم بها دارك وتقتل حتي مرضاك.. ويمتع عنك الماء والدواء….ناهيك عن حجب عنك الخبز…
فاين انتم من وعودكم وتقلينكم…
نحن نعلم جيدا انكم عاجزين..طيب افتحوا انا الحدود وهذا اضعف الإيمان…انتبهوا وكونوا ع لى اليقين..من نجا من الربيع العربي سوف لن ينجوا من شتائه القاسي
الصهاينة يظنون انهم سينهون حماس من غزة ولكن العكس سيحدث كل الذين قتلو لهم آباء وابناء واخوان واخوات وهؤلاء سيكونوا نواة حماس القادمة بصلابة وقوة اكثر مما عليه اليوم وستنتصر حماس وشعب فلسطين في غزة بأذن الله.
حركة المقاومة الاسلامية و ذراعها العسكرية ..إجتمع عليها الجميع ( تقريبا) لأن الحل في نظرهم هو تحييد او دحر هذه الحركة المجاهدة ..لماذ ؟ لأنها الحركة الأكثر تنظيم و إنضباط و هي الحركة التي وقفت و تقف في وجه هذا العدو الصهيوني الذي عاث في الارض فسادا..أكثرية الانظمة العربية متواطئة و غايتهم الوحيدة القضاء على حماس و فكرها ..لأنها في نظرهم تتبنى الفكر الاخواني الذي يهدد عروش الحكام الجبناء..مهما قيل و مهما سيُقال ستبقى حركة حماس و ذراعها العسكرية ..نقطة الشرف الوحيدة التي ..ستغسل عار هذه الامة التي ضُربت عليها المسكنة..حماس حركة مقاومة و ستبقى شوكة في حلق العدو الصهيوني الفاشي.
فليشنق الصهاينة أنفسهم بحبل جرائمهم حتى ينتهي كيانهم العنصري اللقيط. ولتنتهي السيطرة الغربية على عالم الجنوب المليئة بالنفاق وإلقاء المحاضرات الأخلاقية المزيفة. عاشت غزة وعاشت فلسطين حرة أبية مستقلة.
ما يحدث من تماطل و تردد في قصة الأسرى، هو نفسه ما حصل لسيدنا موسى مع قومه منذ أزل بعيد في قصة البقرة. و ها هو التاريخ يعيد نفسه، فهذا التماطل و التردد سيؤدي بإسرائيل لدفع أضعاف مضاعفة، كما دفعوا من قبل وزنها ذهبا.
كيف سيقضي نتنياهو على حماس ، هذه احلام يقظة أن حماس متجذرة في الشعب الفلسطيني ومؤيدة من قبل امتها العربية والإسلامية ، وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
حماس هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني ولن نقبل غيرها وقفت لوحدها تجاهد في ساحة المعركة أمام العدو الصهيوني المحتل اما باقي العرب والمسلمين يقفون متفرجين على المجازر كل دقيقه في غزة
أعتقد أن نهايتك يا نتنياهو ستكون على يد حماس بإذن الله ،لن تستطيع القضاء على حماس كلنا حماس وهي موجودة في قلب كل مواطن عربي شريف “وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنابل”
نحن لا نريد لنتنياهو أن يموت أو يتم تغييره
نريده أن يبقى ليرى انكسار الدولة الإسرائيلية بإذن الله . وتغييره لا يعني لنا شئ لانه كل الإسرائيليين مجرمين وقتلة اطفال .
يجب اان يفهم العدو الصهيوني بان كل الشعب الفلسطيني