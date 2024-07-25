مصادر: إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة هدنة غزة ما يعقد المحادثات

واشنطن/القاهرة: قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ما يعقد التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر وأسفرت عن تدمير القطاع.
وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.
وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين “يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ إنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان” مقاتلي “حماس” الذين ما زالوا يتحصنون هناك.
وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.
وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا البيت الأبيض أو وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلبات للتعليق على مطالب إسرائيل.
(رويترز)
كل هذا للإلهاء ومضيعة للوقت : نتنياهو متعطش للدماء وليست لديه أية رغبة في وقف الحرب ومن يعتقد أنه سينسحب من معبر رفح فهو واهم واهم واهم واهم: إسرائيل لن تترك المعبر وسيطرتها على الحدود هناك كنز استراتيجي كبير بل هي مسألة حياة او موت بالنسبة لها وستبقى هناك
صحيح أنّ { أهل غزّة } أدرى بشعابها وأنفاقها…لكن بعدما استمعت إلى خطاب مجرم الحرب نتنياهو في الكونغرس
الأمريكيّ؛ قلت: أكبر خطأ تقع فيه المقاومة أنْ تتفق مع هذا المجرم.ووالله لن يستجيب لمطالب المقاومة؛ مهما فعل الوسطاء والضمانات؛ فبعدما سيأخذ الوجبة الأولى من الأسرى.الوجبة الأولى فقط.سيترك المقاومة في حيص
بيص لتمسك الهواء في شبك صياد.فإيّاكم والاتفاق معه مهما كانت الضغوطات والمغريات حتى يخرج من السلطة… فبعد هذه التضحيّات العظيمة؛ الثمن الصبر والمقاومة وسيجعل الله لكم مخرجًا كالأنفاق من حيث لا تحتسبون.
اتفق مع ما جاء في تعليق الدكتور جمال.نتنياهو لا يؤمن مهما كانت الضمانات.