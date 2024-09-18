سياسة | دولي

مصادر: إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة اتصال تايوانية الصنع طلبها “حزب الله” قبل أشهر

18 - سبتمبر - 2024

سيارات الإسعاف تنقل الجرحى في صيدا في 17 سبتمبر 2024، بعد إصابة المئات عندما انفجرت أجهزة نداء تابعة لـ"حزب الله"- ا ف ب

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بيروت: قال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لـ “رويترز” إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبتها جماعة “حزب الله” اللبنانية قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء.

وتكشف التفاصيل عن خرق أمني غير مسبوق لـ “حزب الله” أدى إلى تفجير آلاف الأجهزة في أنحاء لبنان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص إلى جانب إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف بينهم مقاتلون من الجماعة والسفير الإيراني في بيروت.

وتعهدت الجماعة المتحالفة مع إيران بالرد على إسرائيل، التي يرفض جيشها التعليق على الانفجارات.

وقالت عدة مصادر لـ “رويترز” إن المؤامرة استغرقت على ما يبدو عدة أشهر من أجل التحضير.

وقال المصدر الأمني اللبناني الكبير إن الجماعة طلبت خمسة آلاف جهاز اتصال من إنتاج شركة “جولد أبوللو” التايوانية، وتقول عدة مصادر إنها وصلت إلى البلاد في الربيع.

وعرض المصدر الأمني اللبناني الكبير صورة للجهاز، وهو من طراز إيه.بي924، وهو مثل أجهزة المناداة الأخرى التي تستقبل وتعرض الرسائل النصية لاسلكياً، لكنها لا تستطيع إجراء مكالمات هاتفية.

وقال مصدران مطلعان على عمليات “حزب الله” لـ “رويترز” هذا العام إن مقاتلي “حزب الله” يستخدمون الأجهزة كوسيلة اتصال منخفضة التقنية في محاولة للتهرب من أنظمة تعقب المواقع الإسرائيلية.

لكن المصدر اللبناني الكبير قال إن الأجهزة تم تعديلها “في مرحلة الإنتاج” من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن “الموساد قام بحقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب جداً اكتشافها بأي وسيلة، حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي”.

وقال المصدر إن ثلاثة آلاف من أجهزة البيجر انفجرت عندما وصلت إليها رسالة مشفرة أدت إلى تفعيل المواد المتفجرة بشكل متزامن.

وقال مصدر أمني آخر لـ “رويترز” إن ما يصل إلى 3 غرامات من المتفجرات كانت مخبأة في أجهزة الاتصال الجديدة ولم تكتشفها الجماعة لعدة أشهر.

ولم ترد إسرائيل ولا “جولد أبوللو” على طلبات “رويترز” للتعليق.

وقال مسؤول بـ “حزب الله”، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الانفجارات تمثّل “أكبر خرق أمني” للجماعة منذ اندلاع الصراع في غزة بين إسرائيل و”حماس” في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال جوناثان بانيكوف، النائب السابق لمسؤول المخابرات الوطنية لشؤون الشرق الأوسط، إن جماعة “حزب الله” قد تقلّل من شأن “أكبر فشل لها في مجال مكافحة التجسس منذ عقود”، إلا أن التوتر المتزايد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حرب واسعة النطاق إذا ظلت الجهود الدبلوماسية غير كافية.

(رويترز)

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  1. يقول أحمد:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 9:13 ص

    الشركه متورطه ١٠٠%

    رد
    1. يقول hadi:
      سبتمبر 20, 2024 الساعة 4:56 ص

      الشركة ليس لها علاقة هذه سلاسل التوريد
      حيث أن الشركة تتعامل مع مجموعة من الموردين
      ومن ضمن الموردين شركات تابعة للموساد

  2. يقول كريم:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 9:24 ص

    لا امكانيات فائقة ولا قدرات خارقة لاسرائيل أو للموساد.
    فقط غباء مطلق وسذاجة في التعامل مع المخاطر الامنية واستهتار في تقدير وتوقع المخاطر والتعامل معها، وهذا ينطبق على جميع من تعتبرهم اسرائيل أعدائها، حتى من هم في حالة سلام وهمي معها.
    واسرائيل أثبتت أنها تستطيع أن تستغل نقاط الضعف الموجودة لدى أعدائها (نحن) بشكل جيد.

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  3. يقول متابع غير محايد:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 9:53 ص

    ماذا يفعل جهاز النداء التابع لحزب الله في جيب السفير الايراني ؟

    رد
    1. يقول سليم افندي:
      سبتمبر 18, 2024 الساعة 10:46 ص

      هذا يثبت ان ايران شريرة

  4. يقول ابن الاردن:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 9:55 ص

    لقد سبق السيف العزل ؟؟ على ضوء تصفيات قادة من حماس والجهاد الإسلامي. على مر عقود خلت ، وما تم على ارض ايران في عقر دارها واغتيال هنيه الذي كان مدعوا رسميا من السلطات الايرانيه ، وتدمير مفاعلي تموز النووية في ارض العراق وفي عهد صدام وتهديدهم له بأن اية محاولة لبناء مفاعل نووي في العراق سيتم تدميره مما جعل صدام درءا للفضيحة يصرف النظر عن ذلك ،، والى ،،،، والى ،،،، والى. ،،، الكثير والكثير. ، يجعلنا للاعتراف بالحقيقة المرة إلتي كتبت بأحرف عميقة على ارض الواقع ،، ؟ هناك مثل يقول ان اللص يسبق الشرطي بخطوة ؟ وهناك حقيقة تقول ان الاستخبارات الاسرائيليه تسبق الاستخبارات والاجهزه الامنيه العربيه، اياً كانت نواقعها ،، ،، بعدة كيلومترات ،،،، لماذا وكيف نتركه لذوي الاختصاص ، صحيح انه سبق السيف العزل ، لكن لنجعل من ذلك دروسا وعبره ، ونتخلى عن تسويق ا انتصارات هي أحلام ؟؟ومن جد وجد ؟

    رد
  5. يقول qoraish:
    سبتمبر 18, 2024 الساعة 11:49 ص

    قاطعوا المنتجات الأمريكية… حفاظاً على سلامتكم
    غدا هاتفك أو حاسوبك الشخصي لأنه أمريكي قد ينفجر أو يشعل حريقا…
    من لا يزال يمكن الوثوق بهم ؟ إن المجرمين الأمريكان والصهاينة يقتلون المسلمين والعرب !
    الثقة المتبادلة مع روسيا والصين

    رد
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