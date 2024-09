مصادر: إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة اتصال تايوانية الصنع طلبها “حزب الله” قبل أشهر

بيروت: قال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لـ “رويترز” إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبتها جماعة “حزب الله” اللبنانية قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء.

وتكشف التفاصيل عن خرق أمني غير مسبوق لـ “حزب الله” أدى إلى تفجير آلاف الأجهزة في أنحاء لبنان، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص إلى جانب إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف بينهم مقاتلون من الجماعة والسفير الإيراني في بيروت.

وتعهدت الجماعة المتحالفة مع إيران بالرد على إسرائيل، التي يرفض جيشها التعليق على الانفجارات.

وقالت عدة مصادر لـ “رويترز” إن المؤامرة استغرقت على ما يبدو عدة أشهر من أجل التحضير.

REPORT: Israel apparently intercepted the pagers from Taiwan that detonated in the pockets of thousands of Hezbollah fighters before they reached Lebanon.

According to the New York Times, Israel tampered with the devices that Hezbollah ordered.

They reportedly placed two… pic.twitter.com/hE1DmFhxDL

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 17, 2024