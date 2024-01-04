سياسة | عربي

مصادر استخباراتية: الأردن يقصف مخابئ ومستودعات تجار مخدرات في جنوب سوريا

4 - يناير - 2024

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عمان:  قالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية إن الأردن شن اليوم الخميس عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات مرتبطين بإيران.

وكثف الجيش حملته على تجار المخدرات بعد اشتباكات استمرت وقتا طويلا الشهر الماضي مع عشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بفصائل متحالفة مع إيران، يحملون كميات كبيرة وعبروا الحدود ومعهم أسلحة ومتفجرات.

(رويترز)

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  1. يقول رزق الزعبي:
    يناير 5, 2024 الساعة 12:51 ص

    عاش الا ردن حرأ ابيا شامخا غصب عن العد ا وعاش جلالة الملك عبدالله بن الحسين وأطال الله بعمره وحفظه وعاشت القوات المسلحه الله يحمي الاردن

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  2. يقول محمود عيسى ابوصالح:
    يناير 5, 2024 الساعة 5:01 ص

    اللهم أحفظ الاردن ملكا وشعبا واحفظ الجيش العربي وجميع الاجهزه الامنيه

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  3. يقول هاني كريم قطيش الشرعه:
    يناير 5, 2024 الساعة 7:04 ص

    الاردن هو البوابه لدول الخليج العربي في وقف تهريب المخدرات والسلاح.. سوريا تحت قبضة ملالي ايران وتحولت لساحة لتهريب المخدرات… على الرغم من موقف الاردن الشهم اتجاه نظام بشار الأسد طوال سنين الازمة وعدم اغلاق الاردن لسفارته في دمشق يتم رد الجميل لنا بهذا الاسلوب الخسيس… الاردن قادر على الوصول إلى مواقع المهربين.. القادم بإذن الله تعالى جيد لنا وجحيم لايران وبشار وحزب الشيطان

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  4. يقول yarng a altawal:
    يناير 6, 2024 الساعة 3:25 ص

    حما اللہ لجی ش ورعای رمزا للسگادہ وحقوق الشعبthank you our military for your hard work all the time
    God bless you

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