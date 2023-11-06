مصادر: الرئيس الروسي قرر الترشح للرئاسة في 2024

صورة أرشيفية لبوتين عند قبر الجندي المجهول بجوار جدار الكرملين وسط موسكو، العام 2017- رويترز

موسكو: قالت ستة مصادر لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس آذار، وهي خطوة من شأنها أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وتسلم بوتين الرئاسة من بوريس يلتسن، في آخر أيام عام 1999 وبقي في السلطة بالفعل أكثر من أي حاكم آخر لروسيا، منذ الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين، وتخطى كذلك فترة حكم ليونيد بريجنيف البالغة 18 عاماً.

وبلغ بوتين 71 عاماً في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر، التي طلبت من رويترز عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن أنباء قرار بوتين بدأت تتواتر، وبدأ مستشارون في الإعداد للحملة.

وبالنسبة لبوتين، الذي ُتظهِر استطلاعات رأي أنه يتمتع بنسبة تأييد تصل إلى 80 بالمئة داخل روسيا، فالانتخابات مجرد إجراء شكلي إذا ترشح، إذ إنه يحظى بدعم الدولة ووسائل الإعلام الرسمية، ومع عدم وجود معارضة قوية فمن شبه المؤكد فوزه.

وقال أحد المصادر، وهو مطلع على الخطط: “القرار تم اتخاذه.. سيترشح”.

وقال مصدر آخر إن تلميحاً مدروساً عن الأمر سيرد خلال أسابيع قليلة، في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة كوميرسانت، الشهر الماضي.

وقال مصدر آخر على دراية أيضا بما يدور في الكرملين إن القرار اتخذ، وإن مستشاري بوتين يعدون لمشاركة بوتين في الانتخابات. وقالت ثلاثة مصادر أخرى إن القرار اتخذ بالفعل، وإن بوتين سيترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحد المصادر: “المشهد العالمي الذي نحن بصدده بالغ الخطورة”.

وقال مصدر دبلوماسي أجنبي، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه، إن بوتين اتخذ القرار مؤخراً، وإن الإعلان سيتم قريباً.

وبينما يقول العديد من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين إنهم يتوقعون بقاء بوتين في السلطة طوال عمره، لم يكن هناك حتى الآن تأكيد محدد لخططه للترشح للانتخابات الرئاسية في مارس آذار 2024.

ونفى الكرملين تقارير عن أن بوتين ليس بصحة جيدة، ووصفها بأنها حملة تضليل ينشرها الغرب.

(رويترز)