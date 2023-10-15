مصادر: الشيخ جاسم يرفض زيادة عرض شراء يونايتد عن 6 مليارات دولار

لندن: ذكرت مصادر مطلعة على الأمر أن الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني أبلغ عائلة غليزر مالكة مانشستر يونايتد بأنه لن يزيد عرضه للاستحواذ على النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أكثر من ستة مليارات دولار يوم السبت.

وأصبح بهذه الخطوة الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات في موقف قوي لحسم الصفقة بعدما أصبح صاحب العرض المتبقي لشراء النادي.

وقد عرض شراء حصة تبلغ 25 بالمئة فقط من النادي مما يسمح لبعض أفراد عائلة غليزر بالحصول على أموالهم، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتوصل لاتفاق أم لا.

ولم يتسن معرفة القيمة الفعلية لعرض راتكليف لمانشستر يونايتد، لكن المصادر قالت إنه أعلى من عرض الشيخ جاسم الذي يزيد عن ستة مليارات دولار. ويقيم سوق الأوراق المالية مانشستر يونايتد حاليا بمبلغ 3.3 مليار دولار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن صفقة راتكليف، إذا تم الانتهاء منها، قد يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيشرف راتكليف على عمليات الفريق واكتشاف وضم المواهب، بينما ستظل عائلة غليزر مسؤولة عن الجانب التجاري من العمل وفقا لتقرير الصحيفة.

وأضافت المصادر أن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق والذي وعد أيضا باستثمار أكثر من 1.7 مليار دولار في مانشستر يونايتد بعد الاستحواذ عليه، لا يزال يريد إبرام الصفقة لكنه أبلغ عائلة غليزر بأنه لا فائدة من الاستمرار في العملية بعد تسعة أشهر من المفاوضات غير الناجحة.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ جاسم لم يكن ليستخدم أي دين لشراء مانشستر يونايتد وكان عرضه سيسدد الديون الحالية للنادي والتي تبلغ أكثر من 600 مليون دولار.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر سري.

ورفض ممثلو الشيخ جاسم التعليق بينما لم يرد مانشستر يونايتد على الفور على طلب التعليق.

وذكرت شبكة سكاي نيوز في البداية أن الشيخ جاسم انسحب من عملية تقديم العطاءات لشراء يونايتد.

وكانت توقعات تقييم عائلة غليزر كبيرة بناء على صفقات الاستحواذ على أندية كرة القدم الأخرى، إذ من المتوقع أن يتجاوز بيع يونايتد على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 3.1 مليار دولار من مجموعة استثمارية أمريكية لشراء تشيلسي.

واشترت عائلة غليزر، التي كونت ثروتها من العقارات والرعاية الصحية وتمتلك أيضا فريق تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (960 مليون دولار) عام 2005 في صفقة شراء ممولة بنسبة كبيرة تعرضت لانتقادات بسبب تحميلها ديونا على النادي.

ويملك يونايتد، بطل الدوري الإنكليزي 20 مرة، أكثر من 650 مليون مشجع حول العالم، وفقا لشركة كانتار لأبحاث السوق. وطالب عدد كبير من المشجعين بتغيير الملكية.

وفاز يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تن هاغ الموسم الماضي لكن حصوله على المركز الثالث في الدوري متأخرا بفارق 14 نقطة عن منافسه المحلي مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية، يُسلط الضوء على حجم التحول المطلوب.

(رويترز)