مصادر: الولايات المتحدة وحلفاؤها يتوقعون هجوما إيرانيا وشيكا ضد إسرائيل

نيويورك: تتوقع الولايات المتحدة وحلفاؤها أن هجمات صاروخية كبيرة أو هجمات بطائرات مسيرة تشنها إيران أو وكلاؤها ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل قد أصبحت وشيكة، فيما ستعتبر علامة على توسع خطير للصراع المستمر منذ ستة أشهر، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر قولها إن الهجوم المحتمل، والذي قد يتم بصواريخ عالية الدقة، قد يقع في الأيام المقبلة.

وذكرت المصادر أن المسألة تتعلق بموعد شن الهجوم وليس باحتمال شنه، وذلك بناء على تقييمات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية علي خامنئي مجددا أن إسرائيل سوف “تنال العقاب” بعد قصفها مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.

وقال خامنئي في خطبة بعد صلاة عيد الفطر في طهران إن “الكيان الصهيوني الشرير ارتكب خطأ.. ويجب أن يعاقَب وسيعاقَب”.

وقد هددت إيران بضرب إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في سوريا الأسبوع الماضي. ولم تعترف إسرائيل علنا بالمسؤولية عن الهجوم إلا أنها في المعتاد تنتهج سياسة الغموض فيما يتعلق بعملياتها في سوريا ولبنان وأماكن أخرى.

من جانبهما ،هدد وزير الدفاع والخارجية الإسرائيليان يوآف غالانت ويسرائيل كاتس على التوالي بأنه إذا شنت إيران هجوما من أراضيها، فإن إسرائيل سترد داخل إيران.

(وكالات)