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أربعة قتلى في انفجارات بمقر للحشد الشعبي في محافظة بابل جنوب بغداد- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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بغداد:  قُتل أربعة أشخاص على الأقل في انفجارات وقعت في مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل جنوب بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول في الحشد.

وقال المسؤول في الحشد، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، إن الحصيلة ارتفعت إلى أربعة قتلى من عناصر الهيئة، بعدما كان أشار سابقا إلى مقتل ثلاثة، لافتا إلى أن الانفجارات “ناتجة عن غارات جوية” استهدفت المقر بـ”4 إلى 5 صواريخ”.

وأكد المصدر الأمني حصيلة القتلى، وأشار إلى أنها مرشّحة للارتفاع، إلا أنه قال إن الانفجارات “لم تعرف أسبابها بعد”.

في 18 تموز/يوليو، وقع انفجار في مستودع “للدعم اللوجستي” تابع للحشد الشعبي في جنوب بغداد.

في نيسان/أبريل، أسفر “انفجار وحريق” داخل قاعدة كالسو التي تؤوي قوات الجيش والشرطة وعناصر الحشد الشعبي في محافظة بابل في وسط العراق، عن سقوط قتيل وثمانية جرحى.

والحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية الخاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

لكن الحشد يضم فصائل متحالفة مع إيران نفذ بعضها على خلفية الحرب في غزة، عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض للجهاديين.

(أ ف ب)

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