استشهاد المتحدث العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “أبو حمزة” في غزة- (صور)

غزة: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، استشهاد “أبو حمزة” متحدث جناحها العسكري “سرايا القدس”، في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة.

تقبَّلكَ اللهُ يا أبا حمزة،

وجعل روحك في عليين،

اليوم يظهرُ وجهُكَ،

اليوم تستعيدُ اسمك يا ناجي أبو سيف، pic.twitter.com/hlB2NC08KE — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) March 18, 2025

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع، استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقالت الحركة في بيان: “نزفّ إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، القيادي الشهيد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق باسم سرايا القدس، الذي اغتاله جيش الإجرام في استهداف غادر طال عائلته وعائلة أخيه”.

وأضافت: “كان أبو حمزة أحد الأصوات البارزة للمقاومة الفلسطينية، حيث تميز بفصاحته وجرأته في التعبير عن مواقف ثابتة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن “اغتياله من قبل الاحتلال الصهيوني يأتي ضمن سلسلة من المجازر الوحشية التي أزهقت أرواح مئات الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية، بينما يقف العالم صامتًا”.

📸 الشهيدة شيماء محمود وشاح زوجة الشهيد ناجي أبو سيف المعروف باسم “أبو حمزة” الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذي اغتاله الاحتلال اليوم في غزة ▫️”أتما زفافهما قبل طوفان الأقصى بأسبوع واحد فقط”#غزة_تُباد pic.twitter.com/CKtadQmCjt — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) March 18, 2025

(الأناضول)