سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد المتحدث العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “أبو حمزة” في غزة- (صور)

18 - مارس - 2025

حجم الخط
4

غزة: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، استشهاد “أبو حمزة” متحدث جناحها العسكري “سرايا القدس”، في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع، استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن “404 شهداء وأكثر من 562 إصابة”، حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقالت الحركة في بيان: “نزفّ إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، القيادي الشهيد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق باسم سرايا القدس، الذي اغتاله جيش الإجرام في استهداف غادر طال عائلته وعائلة أخيه”.

وأضافت: “كان أبو حمزة أحد الأصوات البارزة للمقاومة الفلسطينية، حيث تميز بفصاحته وجرأته في التعبير عن مواقف ثابتة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأكدت أن “اغتياله من قبل الاحتلال الصهيوني يأتي ضمن سلسلة من المجازر الوحشية التي أزهقت أرواح مئات الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية، بينما يقف العالم صامتًا”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 18, 2025 الساعة 4:43 م

    الله أكبر على هذا الخبر المحزن جدا جدا جدا والله إنه لظلم عظيم هذا الذي يقع لشعب فلسطين في غزة العزة و رب العزة إنهم لمنصورون بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد
  2. يقول على:
    مارس 18, 2025 الساعة 6:25 م

    انا لله وانا اليه راجعون , اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة و أجعل الجنة مستقره و مأواه و أسكنه اللهم الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين.

    رد
  3. يقول بابا الله محمود:
    مارس 18, 2025 الساعة 9:56 م

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله

    رد
  4. يقول ahmad:
    مارس 18, 2025 الساعة 10:53 م

    اللهم تقبل اخونا الشهيد المجاهد واسرته في العليين اللهم ارزقهم جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

    رد

أخبار ذات صلة

بينهم 9 من المجوعين.. إسرائيل تقتل 51 فلسطينيا بهجمات على غزة- (فيديو) 
منذ 9 ساعات
جامعة فرنسية تطرد طالبا من حفل تخرج بعدما اتهمها بدعم إبادة غزة
منذ 10 ساعات
رشيدة طليب: دعم واشنطن “مؤسسة غزة الإنسانية” تمويل للإبادة
منذ 14 ساعة
الأونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة- (تدوينة)
منذ 15 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية