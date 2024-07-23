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مصادر بحملة هاريس: حصلنا على عدد كاف من أصوات المندوبين لانتزاع الترشح للانتخابات

23 - يوليو - 2024

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واشنطن:  قالت مصادر بالحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في تصريح لرويترز إن هاريس تجاوزت مساء الاثنين عدد المندوبين المطلوب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة.

ووفقا لإحصاء لوكالة أسوشيتدبرس، حصلت هاريس على أصوات 2214 مندوبا، وهو ما يتجاوز الأغلبية البسيطة اللازمة للفوز بالترشيح في الاقتراع الأول.

وقالت أسوشييتد برس إن المسح غير رسمي، حيث يتمتع المندوبون الديمقراطيون بحرية التصويت للمرشح الذي يختارونه عندما يختار الحزب مرشحه رسميا.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 23, 2024 الساعة 7:03 م

    ستكون دمية البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي إن هي فازت في انتخابات 2024 يا أبو العينين 😎😁

    رد

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