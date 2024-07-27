مصادر بـ”حزب الله”: نتوقّع هجوماً إسرائيلياً «قاسياً»- (فيديوهات)

تجمع بالقرب من سقوط صاروخ أودى بـ 12 من مجدل شمس- ا ف ب

بيروت: في أعقاب الهجوم الصاروخي القاتل الذي استهدف مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ينتظر “حزب الله” اللبناني هجوماً مضاداً محتملاً “قاسياً” من إسرائيل.

وقالت مصادر في “حزب الله” لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “إننا في حالة تأهب منذ عدة أشهر، ونراقب أي هجوم من العدو”.

وأضافت المصادر: “هذا ليس جديداً، نحن في حالة جهوزية دائمة”.

وأشارت المصادر إلى أن “حزب الله” يتوقع الآن هجوماً “قاسياً” محتملاً.

14 قتيلاً في مجدل شمس معظمهم اطفال#للتوضيح مجدل شمس قريه عربيه

معظم سكانها من فلسطينين

يرفضون الخدمة في الجيش الاسرائيلي

ونسبة تواجد الإسرائيليين فى مجدل شمس لا يتعدى 5% من مجموع السكان

واسمعوا الفيديو

اصوات عربية pic.twitter.com/RBQBamZIeM — Chadoua Jbeli (@chadoua_jbeli) July 27, 2024

وقتل 12 طفلاً وشاباً عندما أصاب صاروخ، زعمت إسرائيل أن “حزب الله” أطلقه ، ملعباً لكرة القدم في مرتفعات الجولان، يوم السبت.

لكن “حزب الله” نفى، في بيان له، أيّ علاقة له بالحادث.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الميليشيا قد أخلت حوالي 100 من مواقعها في الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل الحزب.

وبالإضافة إلى القصف شبه اليومي على الحدود الجنوبية، والأهداف في عمق البلاد، قام الجيش الإسرائيلي أيضاً بقتل قادة “حزب الله” في عدة مناسبات.

الفيديو التقط فوق مجدل شمس يظهر الخلل بالقبة الحديدية.

لحظة سقوط الصاروخ الأعتراضي الإسرائيلي فوق رؤوس المواطنين العرب في الملعب. pic.twitter.com/aikZrL6rrm — 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) July 27, 2024

وخاض “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، خلال الأشهر الأخيرة، قتالاً هو الأعنف منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

يشار إلى أن تصعيد القتال إلى حرب شاملة سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها للمنطقة، حيث من المحتمل أن توسع الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا واليمن هجماتها على إسرائيل وحليفها الأهم، الولايات المتحدة.

حدث صعب في مجدل شمس بشمال فلسطين المحتلة،

أصابت مسيرة لحزب الله ملعب كرة القدم، في تجمع لأكثر من 500 شخص من الدروز واليهود. أسفرت الحادثة عن مقتل 5 من الدروز وإصابة 6 بجروح خطيرة، والعدد مرشح للارتفاع. pic.twitter.com/p7EXzSWrGt — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 27, 2024

(د ب أ)