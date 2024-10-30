مصادر: تحالف أوبك+ قد يؤجل زيادة إنتاج النفط المقررة في ديسمبر

لندن- موسكو: قالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز اليوم الأربعاء إن التحالف قد يؤجل زيادة في إنتاج النفط كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر كانون الأول، لمدة شهر أو أكثر، وسط مخاوف من ضعف الطلب على الخام وزيادة المعروض.

وكانت الزيادة البالغة 180 ألف برميل يوميا، وتأتي من ثمانية أعضاء في أوبك+، مؤجلة في الأصل من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول وسط انخفاض الأسعار.

ويضم تحالف أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين.

غير أن أسعار النفط لا تزال تحت ضغط جزئي من بيانات الطلب الضعيفة، مما يثير قلقا في أوبك+ بشأن إضافة مزيد من المعروض. وقال اثنان من المصادر إن قرار تأجيل الزيادة قد يُتخذ بحلول الأسبوع المقبل.

وقال أحد المصادر “زيادة ديسمبر يمكن تأجيلها لأن السوق ليست صحية بما فيه الكفاية”.

وساهم احتمال تأجيل أطول لزيادة أوبك+ في رفع أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الأربعاء. ومع ذلك يجري تداول خام برنت عند نحو 72 دولارا للبرميل، وهو سعر لا يزيد كثيرا عن أدنى مستوياته على مدى عام والذي بلغه في سبتمبر أيلول.

ولم ترد أوبك وكذلك مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات للتعليق.

وقال مصدران إن الزيادة المقررة في ديسمبر كانون الأول قد تتأخر شهرا على الأقل، ولم يحدد المصدر الثالث، وهو مندوب في أوبك+، إطارا زمنيا. وطلب الجميع عدم كشف هوياتهم.

وتمثل الزيادة المزمعة جزءا بسيطا من 5.86 مليون برميل يوميا تخفضها دول مجموعة أوبك+ من إنتاجها، وهو ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، لدعم السوق بسبب عدم اليقين بشأن توقعات الطلب وزيادة العرض خارج المجموعة.

ومن المقرر أن تأتي الزيادة في ديسمبر كانون الأول من الدول أعضاء أوبك+ الثمانية التي وافقت في سبتمبر أيلول على البدء تدريجيا في التخلص من أحدث تخفيضات الإنتاج بالمجموعة، وهي خفض 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من ديسمبر كانون الأول 2024 وعلى مدى العام المقبل.

وستظل التخفيضات المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا، المتفق عليها في خطوات سابقة، سارية حتى نهاية عام 2025.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في الأول من ديسمبر كانون الأول لتحديد تحركات الإنتاج التالية.

(رويترز)