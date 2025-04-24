سياسة | دولي

مصادر: ترامب يستعدّ لعرض صفقة أسلحة للسعودية بأكثر من 100 مليار دولار

منذ 40 دقيقة

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واشنطن- الرياض: قالت ستة مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تستعدّ لعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو/ أيار المقبل.

وتأتي هذه الصفقة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

ولم يردّ البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ومركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات للتعليق.

(رويترز)

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