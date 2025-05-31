سياسة | دولي

مصادر تركية تنفي “مزاعم” نية لقاء مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”

منذ ساعة واحدة

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي

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لندن- “القدس العربي”: قالت وكالة “الأناضول” الإخبارية التركية إن مصادر دبلوماسية تركية نفت، السبت، مزاعم نشرها موقع “المونيتور” الإخباري، عن استعداد تركي لعقد لقاء مع مظلوم عبدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية”.

ونقلت الوكالة عن تلك المصادر أن “المزاعم” المتعلقة بتركيا وسلطاتها في تقرير المونيتور “غير صحيحة”.

وكان تقرير موقع “المونيتور” ذكر بأن مسؤولين أتراكاً عرضوا على شاهين عقد لقاء مباشر معه، فيما قال شاهين، خلال تصريح تلفزيوني، إنه على اتصال مباشر مع مسؤولين أتراك، وإن لديه قنوات اتصال معهم.

(وكالات)

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