مصادر تركية: جماعة معارضة مسلحة سورية مدعومة من أنقرة منعت خطط توسع كردية

أنقرة: قالت مصادر أمنية تركية، اليوم، الأحد، إن “الجيش الوطني السوري”، وهو جماعة معارضة سورية مسلحة مدعومة من تركيا، منع محاولة من جماعات كردية لإقامة ممر يربط منطقة تل رفعت بشمال شرق سوريا.
وأضافت المصادر أن جماعات مسلحة كردية، من بينها “حزب العمال الكردستاني”، ووحدات “حماية الشعب الكردية السورية”، سعت لاستغلال انسحاب قوات النظام السوري من بعض المناطق في شمال البلاد كانت خاضعة لسيطرة قوات الأسد لتوسيع مناطق سيطرتها.
#عاجل ‼️🚨
أرتال كبيرة وضخمة من الفصائل السورية المدعومة من “تركيا” في طريقها الى “تل رفعت” والتي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني pic.twitter.com/mwBwBG46QZ
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 29, 2024
والمنطقة التي كان سيقيم فيها مسلحون أكراد ممراً كانت ستربط مناطق في شمال شرق سوريا يسيطر عليها الأكراد بتل رفعت، وهي منطقة إستراتيجية تقع شمال غربي حلب.
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الدروع والمقاتلين التابعين للجيش الوطني السوري (SNA) [سابقاً الجيش السوري الحر]
يحتشدون الآن شمال تل رفعت في شمال سوريا
استعداداً لفتح جبهة ثانية ضد جيش الأسد بالقرب من حلب
بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة والمتمركزة بين تل رفعت وحلب pic.twitter.com/WVFHZP6yjh
— (هِمّه) Himma (@Himma0099) November 28, 2024
(رويترز)
العالم العربي لانرى فبه إلا الخراب والدمار
الولايات المتحدة ترغب في رؤية المزيد من التغييرات الطيران الروسي استهدف عدة مواقع في إدلب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات
أتمنى أن أكون مخطئا .. يقال أن المعارضة أصبحت تعرف كيف تتعامل مع المدنيين عند دخول مدينة ما .
أتمنى أن لا نرى نفس الوجوه الكالحه والكاذبه
كل الخراب في الوطن العربي هو الغرب الصليبي الصهيوني الذي صنع السرطان الصهيوني في مركز أمتنا وأعطاها السلاح والمال والشركات واستعمال الفيتو. وفرض أنظمة عربية عميلة تحكم الشعوب العربية بالحديد والنار وتتلقي الحماية من الغرب الصليبي. والربيع العربي في2011 خير دليل على ماقلته. فالشعوب العربية قامت بثورات واعية ونظيفة وسلمية ولكن ووجهت بالسلاح والقتل والتنكيل والتعذيب.