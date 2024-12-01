مصادر تركية: جماعة معارضة مسلحة سورية مدعومة من أنقرة منعت خطط توسع كردية

أنقرة: قالت مصادر أمنية تركية، اليوم، الأحد، إن “الجيش الوطني السوري”، وهو جماعة معارضة سورية مسلحة مدعومة من تركيا، منع محاولة من جماعات كردية لإقامة ممر يربط منطقة تل رفعت بشمال شرق سوريا.

وأضافت المصادر أن جماعات مسلحة كردية، من بينها “حزب العمال الكردستاني”، ووحدات “حماية الشعب الكردية السورية”، سعت لاستغلال انسحاب قوات النظام السوري من بعض المناطق في شمال البلاد كانت خاضعة لسيطرة قوات الأسد لتوسيع مناطق سيطرتها.

#عاجل ‼️🚨 أرتال كبيرة وضخمة من الفصائل السورية المدعومة من “تركيا” في طريقها الى “تل رفعت” والتي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني pic.twitter.com/mwBwBG46QZ — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 29, 2024

والمنطقة التي كان سيقيم فيها مسلحون أكراد ممراً كانت ستربط مناطق في شمال شرق سوريا يسيطر عليها الأكراد بتل رفعت، وهي منطقة إستراتيجية تقع شمال غربي حلب.

⚠️ الدروع والمقاتلين التابعين للجيش الوطني السوري (SNA) [سابقاً الجيش السوري الحر] يحتشدون الآن شمال تل رفعت في شمال سوريا استعداداً لفتح جبهة ثانية ضد جيش الأسد بالقرب من حلب

بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة والمتمركزة بين تل رفعت وحلب pic.twitter.com/WVFHZP6yjh — (هِمّه) Himma (@Himma0099) November 28, 2024

(رويترز)