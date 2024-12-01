سياسة | عربي | سوريا

مصادر تركية: جماعة معارضة مسلحة سورية مدعومة من أنقرة منعت خطط توسع كردية

1 - ديسمبر - 2024

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أنقرة: قالت مصادر أمنية تركية، اليوم، الأحد، إن “الجيش الوطني السوري”، وهو جماعة معارضة سورية مسلحة مدعومة من تركيا، منع محاولة من جماعات كردية لإقامة ممر يربط منطقة تل رفعت بشمال شرق سوريا.

وأضافت المصادر أن جماعات مسلحة كردية، من بينها “حزب العمال الكردستاني”، ووحدات “حماية الشعب الكردية السورية”، سعت لاستغلال انسحاب قوات النظام السوري من بعض المناطق في شمال البلاد كانت خاضعة لسيطرة قوات الأسد لتوسيع مناطق سيطرتها.

والمنطقة التي كان سيقيم فيها مسلحون أكراد ممراً كانت ستربط مناطق في شمال شرق سوريا يسيطر عليها الأكراد بتل رفعت، وهي منطقة إستراتيجية تقع شمال غربي حلب.

(رويترز)

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  1. يقول Abdo:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 10:47 ص

    العالم العربي لانرى فبه إلا الخراب والدمار

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  2. يقول مدني حر:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 12:16 م

    الولايات المتحدة ترغب في رؤية المزيد من التغييرات الطيران الروسي استهدف عدة مواقع في إدلب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات

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  3. يقول صمود:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 1:37 م

    أتمنى أن أكون مخطئا .. يقال أن المعارضة أصبحت تعرف كيف تتعامل مع المدنيين عند دخول مدينة ما .
    أتمنى أن لا نرى نفس الوجوه الكالحه والكاذبه

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  4. يقول حسن المغرب:
    ديسمبر 1, 2024 الساعة 6:01 م

    كل الخراب في الوطن العربي هو الغرب الصليبي الصهيوني الذي صنع السرطان الصهيوني في مركز أمتنا وأعطاها السلاح والمال والشركات واستعمال الفيتو. وفرض أنظمة عربية عميلة تحكم الشعوب العربية بالحديد والنار وتتلقي الحماية من الغرب الصليبي. والربيع العربي في2011 خير دليل على ماقلته. فالشعوب العربية قامت بثورات واعية ونظيفة وسلمية ولكن ووجهت بالسلاح والقتل والتنكيل والتعذيب.

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