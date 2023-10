مصادر تركية رداً على كوهين: الدبلوماسيون الإسرائيليون غادروا في 19 أكتوبر

أنقرة: أعلنت مصادر دبلوماسية تركية لـ “الأناضول”، السبت، مغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين للبلاد منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وجاءت تصريحات المصادر الدبلوماسية، تعليقاً على تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بأنه أعطى تعليمات بعودة ممثليه الدبلوماسيين في تركيا إلى إسرائيل.

وأكدت المصادر التركية أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا قد غادروا البلاد بالفعل منذ مدة.

وأضافت: “الدبلوماسيون الإسرائيليون ليسوا في تركيا بالوقت الحالي، فقد غادروا بلادنا اعتباراً من 19 أكتوبر”.

وأكدت أنه “في المذكرة التي أرسلوها إلى الخارجية التركية، في 18 أكتوبر، ذكروا أنه في ضوء التطورات الأخيرة، سيغادر الدبلوماسيون في السفارة تركيا اعتباراً من 19 أكتوبر”.

وقالت المصادر: “من الصعب أن نفهم لمن أوعز كوهين بالعودة (إلى إسرائيل)، لأن الدبلوماسيين الذين ذكرهم في بيانه غادروا بلادنا بالفعل”.

وكان الدبلوماسيون الإسرائيليون لدى سفارة تل أبيب في أنقرة، ومن بينهم السفيرة إيريت ليليان، غادروا تركيا في 19 أكتوبر لأسباب “أمنية”.

وفي وقت سابق، السبت، قال كوهين إنه أصدر تعليمات لدبلوماسيي إسرائيل في تركيا بالعودة، بهدف “إعادة تقييم العلاقات” بين البلدين.

وفي تدوينة عبر منصة “إكس”، أشار إلى التصريحات الصادرة من تركيا حيال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أنه أصدر تعليمات للممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا، بالعودة إلى بلادهم بهدف “إعادة النظر في العلاقات التركية الإسرائيلية”.

(الأناضول)

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023