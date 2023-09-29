مصادر تستبعد تعديل سياسة إنتاج أوبك+ في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية الأربعاء

عواصم: قالت أربعة مصادر من تحالف أوبك+ لرويترز، إن من غير المرجح أن يعدل التحالف سياسته الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية الخاصة به يوم الأربعاء المقبل، في وقت يؤدي فيه نقص الإمدادات ونمو الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في الرابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن الممكن أن تدعو اللجنة، التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لاجتماع كامل لأوبك+ إذا رأت هذا ضروريا.

(رويترز)