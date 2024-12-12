بلينكن: نعمل على إعادة أمريكي عُثر عليه في سوريا ولا معلومات بشأن الصحافي أوستن تايس- (صور وفيديو)

المواطن الأمريكي ترافيس تيمرمان الذي عثر عليه في ريف دمشق

“القدس العربي”: قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطن أمريكي عُثر عليه اليوم الخميس في سوريا.

وكان بلينكن يتحدث من الأردن حيث عقد اجتماعات لمناقشة الوضع في سوريا. وذكرت تقارير إعلامية أن الرجل يدعى باسم ترافيس تيمرمان.

وقال بلينكن إنه ليس لديه أي معلومات محدثة بشأن الصحافي الأمريكي أوستن تايس، الذي خُطف في سوريا في عام 2012، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تواصل العمل للعثور عليه.

شبكة سي بي إس: العثور على مواطن أمريكي في ريف دمشق بـ #سوريا يعرف نفسه بـ ترافيس تيمرمان من مواليد ولاية ميزوري pic.twitter.com/NS3QRWw3Ur — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2024

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر سورية بأن الأجنبي، الذي وجد في ريف دمشق، ليس الصحافي الأمريكي أوستن تايس.

وقالت المصادر، في تصريح لـ “لتلفزيون سوريا” المعارض إن “الشخص الذي وجد في ريف دمشق أمريكي الجنسية من ولاية ميزوري، ويرجح أنه كان معتقلاً في سجون نظام بشار الأسد”.

وأضافت أن الشخص الذي وجد في ريف دمشق اسمه ترافيس تيمرمان.

يشار إلى أن الصحافي تايس، الذي ينحدر من هيوستن، اختفى في آب/أغسطس 2012 عند نقطة تفتيش في منطقة متنازع عليها غرب دمشق.

وظهر تايس، في مقطع فيديو تم نشره بعد أسابيع من اختفائه، وهو معصوب العينين، وفي قبضة رجال مسلحين، ولم ترد عنه أخبار منذ ذلك الحين. ونفى النظام السوري علناً أنه يحتجزه.

(وكالات)