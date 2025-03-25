مصادر سورية لـ “القدس العربي”: الأمن يضبط مستودعا للطائرات الانتحارية تابعة ليسار الأسد في القرداحة- (تدوينة)

دمشق – “القدس العربي”: استلمت إدارة الأمن العام الثلاثاء، طائرات هجومية مسيرة من طراز “FPV” الانتحارية وذلك بعد عقد جلسات مع وجهاء مدينة القرداحة بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، تبين أنها تعود ليسار طلال الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بحسب مصادر أمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن قوات الأمن العام تسلمت الطائرات عقب جلسة عُقِدت مع وجهاء و أعضاء لجنة السلم الأهلي في مدينة القرداحة، حيث سلّم أهالي المدينة ما بحوزتهم لإدارة الأمن العام.

مصدر أمني رفيع في القرداحة قال لـ “القدس العربي” إن تسليم الأهالي لعشرات الطائرات الهجومية جاء بعد تنسيق مع ضباط سابقين من رتب رفيعة في جيش نظام الأسد.

وأضاف: يميل هؤلاء الضباط في مدينة القرداحة إلى فكرة إرساء الاستقرار والسلم الأهالي في الساحل السوري، حيث تعانوا مع قوات الأمن العام واللجنة الموكلة بهذا الخصوص، وقادوا دور الوساطة مع أهالي القرداحة والقرى المحيطة لتسليم ما بحوزتهم من أسلحة ومن ضمنها الطائرات الهجومية.

وبخصوص هذه الطائرات، قال المصدر، إن الضباط سلموها للأمن العام، مؤكدا أنها تعود ليسار طلال الأسد ابن عم الرئيس المخلوع.

وأضاف: تتواصل الاجتماعات اليومية بين لجنة السلم الأهلي ووجهاء وأعيان مدينة القرداحة والقرى والبلدات المحيطة، لإعادة ضبط المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار فيها، حيث يتم تسليم الأسلحة بشكل شبه يومي.



معدة لضرب وزارة الدفاع

الإعلامي موسى العمر، قال على صفحته الشخصية إن الأمن العام من ضبط مستودع يضم طائرات انتحارية في القرداحة، كانت مجهزة لاستهداف مواقع تابعة لوزارة الدفاع والأمن العام ومواقع حيوية لإلحاق الضرر بها، جاءت هذه العملية كجزء من تحقيق موسع بدأه الأمن العام مع كبار ضباط النظام البائد، سعياً لكشف المخططات وإحباطها قبل تنفيذها. عليهم.

من هو يسار الأسد؟

يسار طلال الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهو قائد ميليشيا سرايا العرين 313، التي أسست عام 2011 في الساحل السوري، وتم حلها بأوامر روسية.

وتكشف تسريبات قديمة أن ليسار الأسد سجل إجرامي في تهريب الأسلحة حربية، من جهته قالت مصادر تلفزيون سوريا إن يسار الأسد، كان يستغل قوانين النظام السابق بغطاء صحيح من مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية لاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الفلاحين في المناطق التي تعرضت للحرائق على الساحل السوري.