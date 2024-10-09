إبادة متواصلة.. استشهاد 125 فلسطينيا في 5 أيام شمال غزة- (فيديو)

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 125 فلسطينيا خلال 5 أيام شمال القطاع، وذلك خلال عملية “الإبادة والتطهير العرقي”.

واستشهد 16 فلسطينيا وأصيب آخرون، الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف “مستشفى اليمن السعيد” بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مدير “مستشفى كمال عدوان” حسام أبو صفية، إن 16 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف “مستشفى اليمن السعيد” الذي يؤوي نازحين.

مشاهد صعبة جداً بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في ساحة مستشفى اليمن السعيد وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/JGrBlMB1e4 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) October 9, 2024

عاجـــــــــــــل ‼️: إطلاق النار على فرق الدفاع المدني التي تحاول اخماد الحريق الذي نتج عن استهداف مستشفى اليمن السعيد سلّم يا رب 🙏🏻 pic.twitter.com/t75zIYWVk6 — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) October 9, 2024

وقال المكتب الإعلامي في بيان: “لقد قتل الاحتلال حتى هذه اللحظة أكثر من 125 شهيداً في محافظة الشمال وخاصة بمخيم جباليا على مدار خمسة أيام متواصلة من القتل الممنهج والحصار ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء خصوصاً”.

وأضاف: “ما زالت عشرات الجثث ملقاة على الأرض في الشوارع، ولم تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها بسبب استهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وكذلك يمنع الوصول لهذه الجثامين”.

وتابع: “الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية حيث أجبر المدنيين والنازحين على إخلاء بعض مراكز النزوح والإيواء، الذين زاد عددهم عن 17 ألف نازح بسبب قصفها واستهدافها بشكل مباشر، واقتراب آلياته منها تمهيدا لاقتحامها وممارسة الجرائم فيها”.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بوقف “حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في شمال غزة”، وإيصال المساعدات لعشرات الآلاف من النازحين هناك.

وأدان “ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم القتل والتجويع ضد المدنيين والنازحين وقتلهم في الشوارع شمال غزة خاصة في جباليا”.

وحمل المكتب الإعلامي إسرائيل والإدارة الأمريكية “المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم منذ سنة دون وقف المجرمين حربهم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني”.

وحذر المجتمع الدولي “من ممارسة الجيش الإسرائيلي لحرب التطهير العرقي ضد الفلسطينيين”، مطالبا بـ”وقف فوري لهذه الجرائم ضد الإنسانية”.

ولليوم الرابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين بينما ما زال جثامين القتلى تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع فيما تعجز طواقم الإنقاذ عن انتشالها بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لهم، وفق بيانات من الدفاع المدني ووزارة الصحة.

وتتركز الهجمات الإسرائيلية التي تحاول إفراغ الشمال من سكانها في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة، وخاصة مخيم جباليا للاجئين.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية بجباليا بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية من شمال القطاع منها جباليا هي الأعنف منذ مايو/ أيار الماضي.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

والاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه “خداعا وكذبا”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية.

(وكالات)