إيقاف حركة الطيران بجميع مطارات العراق بسبب “التوترات الإقليمية”

بغداد: أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات في البلاد بشكل مؤقت.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية”.

وأضاف البيان، أن “الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بإخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية”.

وأشار البيان إلى أن “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب احترازية، إلى إشعار آخر، حفاظا على سلامة المسافرين”.

وفي وقت سابق من ليل السبت، قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدء شن هجوم ضد “أهداف عسكرية” في إيران، بعد وقت وجيز من حديث إعلام إيراني عن سماع دوي انفجارات غربي العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية عراقية بسماع دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها حتى الآن في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

(وكالات)