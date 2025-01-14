مصادر فلسطينية: تفكيك قطع عسكرية إسرائيلية في غزة مع قرب إعلان وقف إطلاق النار

غزة: أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ تفكيك قطع عسكرية في محور “نتساريم” وسط قطاع غزة، في خطوة وصفها البعض بأنها تمهيد لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة إن آليات نقل عسكرية دخلت محور “نتساريم”، الذي يعد من النقاط الاستراتيجية الهامة في القطاع، حيث يتم تقسيم غزة إلى نصفين (شمال وجنوب)، وبدأت بعملية تفكيك الأبراج العسكرية في غرب المحور.

وقال الشهود إنهم شاهدوا عمالا إسرائيليين يعملون أيضا على تفكيك قطع عسكرية داخل المحور. وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي قام فعليا بإزالة أبراج للمراقبة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق رسميا على عمليات التفكيك في المنطقة.

وأعلنت قطر أن إسرائيل وحماس وصلتا إلى “أقرب نقطة”، حتى الآن، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة.

وأعلنت حماس في بيان اليوم أن قياداتها أجرت مشاورات مكثفة مع قادة الفصائل الفلسطينية، الذين أبدوا ارتياحهم من نتائج المفاوضات.

وأكد البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصلت إلى مراحلها النهائية، مع استمرار التنسيق بين الوسطاء حتى التوصل إلى اتفاق رسمي.

(د ب أ)