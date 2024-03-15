مصادر فلسطينية لـ”القدس العربي”: “حكومة التكنوقراط” تركز على شخصيات جديدة شابة وتشكيلها لن يطول

غزة- “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي” من مصادر موثوقة، أن “حكومة التكنوقراط” التي يعكف رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى على تشكيلها، ستركز على الشخصيات الجديدة ومن جيل الشباب، في إطار رؤية جديدة يجري اتباعها، لإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وحسب ما يتوفر من معلومات، فإن هذا التوجه ظهر في عملية تعيين المحافظين الجدد، وجميعهم جدد ومن جيل الشباب، بخلاف المرات السابقة التي كان يعتمد فيها على عملية التدوير بين المحافظين، أو تكليف شخصيات سبق وأن كانت تشغل مناصب في مؤسسات أخرى.

المصادر أشارت إلى أن هناك شخصيات فلسطينية، باتت معروفة وستكون ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، علاوة عن شخصيات فلسطينية مختصة من قطاع غزة، وفضلت عدم الحديث عن المناصب الوزارية الكبيرة المعروفة وهي الخارجية والمالية، وقالت إن كل الخيارات واردة، بما في ذلك بقاء ذات الوزراء الحاليين أو استبدالهم.

ولم تشأ المصادر أيضا الحديث عن أسماء الوزراء، لكنها قالت إن تنسيقا كاملا في هذا الأمر سيكون بين القيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء المكلف، والذي سيختار أيضا عددا من الوزراء الذين سيعملون معه، خاصة وزراء الخدمات.

ويدور الحديث حاليا أن الوزراء سيكونون من المختصين، وسيجري التركيز على جيل الشباب الذين سيكون له حصة في الحكومة الجديدة.

ويجري العمل حاليا على أن تكون الحكومة الجديدة جاهزة وتؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس في وقت قريب.

وسيكون برنامج الحكومة مستندا إلى برنامج منظمة التحرير، خاصة وأن رئيسها الدكتور مصطفى، عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وذلك من أجل الحفاظ على أن تكون الحكومة “مقبولة دوليا”، وذلك بهدف استكمال ما قامت به حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية الحالية التي يقودها محمد اشتية، لتطبيق برنامج الإصلاح في كافة هياكل السلطة الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.

وتلا ذلك أن رحبت العديد من الدول الغربية بتكليف مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان: “إننا نرحب بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية”.

كما رحب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وكتب على منصة “إكس”، “أطيب تمنياتي للدكتور محمد مصطفى، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء، تحتاج فلسطين إلى مؤسسات قوية وموحّدة بينما نعمل من أجل السلام وحل الدولتين. وأتطلع إلى العمل معا بشكل وثيق لتحقيق هذه الغاية”.