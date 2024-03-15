مصادر فلسطينية لـ”القدس العربي”: “حكومة التكنوقراط” تركز على شخصيات جديدة شابة وتشكيلها لن يطول

غزة- “القدس العربي”:
علمت “القدس العربي” من مصادر موثوقة، أن “حكومة التكنوقراط” التي يعكف رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى على تشكيلها، ستركز على الشخصيات الجديدة ومن جيل الشباب، في إطار رؤية جديدة يجري اتباعها، لإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وحسب ما يتوفر من معلومات، فإن هذا التوجه ظهر في عملية تعيين المحافظين الجدد، وجميعهم جدد ومن جيل الشباب، بخلاف المرات السابقة التي كان يعتمد فيها على عملية التدوير بين المحافظين، أو تكليف شخصيات سبق وأن كانت تشغل مناصب في مؤسسات أخرى.
المصادر أشارت إلى أن هناك شخصيات فلسطينية، باتت معروفة وستكون ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، علاوة عن شخصيات فلسطينية مختصة من قطاع غزة، وفضلت عدم الحديث عن المناصب الوزارية الكبيرة المعروفة وهي الخارجية والمالية، وقالت إن كل الخيارات واردة، بما في ذلك بقاء ذات الوزراء الحاليين أو استبدالهم.
ولم تشأ المصادر أيضا الحديث عن أسماء الوزراء، لكنها قالت إن تنسيقا كاملا في هذا الأمر سيكون بين القيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء المكلف، والذي سيختار أيضا عددا من الوزراء الذين سيعملون معه، خاصة وزراء الخدمات.
ويدور الحديث حاليا أن الوزراء سيكونون من المختصين، وسيجري التركيز على جيل الشباب الذين سيكون له حصة في الحكومة الجديدة.
ويجري العمل حاليا على أن تكون الحكومة الجديدة جاهزة وتؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس في وقت قريب.
وسيكون برنامج الحكومة مستندا إلى برنامج منظمة التحرير، خاصة وأن رئيسها الدكتور مصطفى، عضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وذلك من أجل الحفاظ على أن تكون الحكومة “مقبولة دوليا”، وذلك بهدف استكمال ما قامت به حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية الحالية التي يقودها محمد اشتية، لتطبيق برنامج الإصلاح في كافة هياكل السلطة الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.
وتلا ذلك أن رحبت العديد من الدول الغربية بتكليف مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان: “إننا نرحب بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيسا لوزراء السلطة الفلسطينية”.
كما رحب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وكتب على منصة “إكس”، “أطيب تمنياتي للدكتور محمد مصطفى، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء، تحتاج فلسطين إلى مؤسسات قوية وموحّدة بينما نعمل من أجل السلام وحل الدولتين. وأتطلع إلى العمل معا بشكل وثيق لتحقيق هذه الغاية”.
بئس الحكومة حكومة تابعة خاضعة للاحتلال الصهيوني الأمريكي، لن يكون فيها خير للفلسطنيين الأبرياء العزل الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية البغيضة الحقيرة منذ 1948 يا أبو العينين، 🇵🇸✌️🚀🔥
أهالي غزة يبادون ويحرقون وتختلط دماءهم الزكية باكياس الطحين التي حصلوا عليها بشق الأنفس بعد أن ان أصبحت امعاءهم خاوية،وذاب الدهن عن جلودهم، واختفى اللحم عن عظامهم.
ألم يكن من الأولى والاجدر ان نشد من ازر أبناء جلدتنا، بدلا ” من إدارة الظهر والرقص بين جماجم العظام.
السؤال هو ما مدي فتره هذه الحكومة وما هي أهدافها ومدي صلاحيتها. وإمكانياتها في تنفيذ مخططاتها تحت الإحتلال.؟!وهل ستستمر في نظام إلقاء القبض على المناضليين من أجل حمايه الأمن المقدس المقدس المقدس. للكيان
وهل لها القدرة على حفاظ أمن المواطنين واملاكهم واشغالهم
وهل ستضع برامج عمل في تشغيل للفلسطينيين ىخارج الوطن أي مع الدول العربية والغربيه.ام سوف تتعاون مع الإحتلال في استمرارية التصاريح للعمال. وفتح باب السماسرة من كل الأطراف. وأخذ الضريبه..من أتعاب العمالة
وما هي الرواتب آلتي توزع علي ىعدد للموظفين المتطفلين المحسوبين علي الفصائل المختلفة.
وماذا عن موضوع الأسري وعمليه ىادماجهم في المجتمع من أجل التطور والإنتاج.
ومتي تنتهي هذه وظيفه الحكومة بعمل إنتخابات نزيه تحت الإحتلال
وماذا عن سكان القدس الذين تهدمت بيوتهم منذ ال 48..وحتي هذه اللحظه لم يتم إصلاحها.
وهل هذه الحكومة تؤمن بحل الدولتين. وليس بدوله السلام الواحدة للجميع الأطراف المتنازعه خاليه من القواعد الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني آلتي تسلب خيرات البلاد واستعباد العباد
وهل هذه الحكومة ستستعيين بخبراء من الغرب والدول العربية والإسلامية ام ستاخذ التصاريح اللازمة من الإحتلال في الدخول و الخروج
ولماذا عن التأمين الاجتماعي والصحي والوطني للأفراد الذين يتفوق عمرهم عن ال 70عام من حياه البؤس والحرمان…
وهل سيكون هناك برامج محبه وتعاون بين المجتمعين تطمح في المستقبل إلي الوحده في دوله السلام الواحدة للجميع الأطراف حتي يزول الحقد والكراهية ويعم للمحبه والتعاون في نهضة الانسانيه حكيمه تحقق السعاده للجميع من خلال ىالتزاوج …
هل هناك برامج ترفع ىمن المستوي العقلاني للجميع. أي دورات تعليميه لتغذية العقول والقلوب بدلاً من البطون ةعاطفه الكراهيه…
وفي النهاية نقول لهذه الحكومه. الصراحه تؤدي إلى الراحه…لا إكراه بالحكم أو بالخدمه
موفقين في خدمه البشريه جمعاء ..بعقل منفتح وقلب طاهر. يهدف إلي ترك بصمه جميله في تطور البشريه
لا تنسوا حريه ىالتعبير السلمي لمن يرغبون به
السؤال هو ما مدي فتره هذه الحكومة وما هي أهدافها ومدي صلاحيتها. وإمكانياتها في تنفيذ مخططاتها تحت الإحتلال.حدة للجميع الأطراف المتنازعه خاليه من القواعد الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني آلتي تسلب خيرات البلاد واستعباد العباد
وهل هذه الحكومة ستستعيين بخبراء من الغرب والدول العربية والإسلامية ام ستاخذ التصاريح اللازمة من الإحتلال في الدخول و الخروج…
وهل هذه الحكومة ستعمل علي إعداد. مطار قلنديه إلي ىعهده السابق..في زمن الانتداب البريطاني…ام ستبقي نحافظ عليه كمحطه باصات للاحتلال وغيره..
هل هناك قسم من هذه الحكومة بمحاسبه مراكز الفساد في الحكومات السابقه…واعاده الأموال ىلخزينه الدوله…
هل ستضع هذه الحكومة الإنسان المناسب في المكان المناسب ىان سنستمر علي ىالنظام والعربي الفاسد…
هل هناك ونظام ﻻالتوريث والمحسوبية في أخذ صلاحيه وكالات بيع والدخان والسولار والدولار وغيرهما