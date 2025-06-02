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مصادر فلسطينية: مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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القدس: أفادت مصادر فلسطينية بأداء “مستعمرين”، صباح اليوم الإثنين، طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة “الاحتلال” الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “عشرات المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية، عند أبواب الأسباط وحطة والملك فيصل، فيما يسمى عيد الأسابيع”.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأوضحت أن “المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية عند أبواب “الأسباط، وحطة والملك فيصل”.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، “فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية”.

وطبقا للوكالة، “تتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 2, 2025 الساعة 8:18 ص

    هه يحاولون عبثا استدعاء مشيخهم المخلص وهو هلاكهم ولكن لا يعلمون ،. والله يحفظ أقصاه ومسرى خاتم الأنبياء والمرسلين أجمعين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول ابو عمر ،،،:
    يونيو 2, 2025 الساعة 8:45 ص

    سوف يأتي يوم تمنع المسلمين من الذهاب إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

    رد

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