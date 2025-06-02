مصادر فلسطينية: مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى- (صورة)

القدس: أفادت مصادر فلسطينية بأداء “مستعمرين”، صباح اليوم الإثنين، طقوسا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة “الاحتلال” الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “عشرات المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية، عند أبواب الأسباط وحطة والملك فيصل، فيما يسمى عيد الأسابيع”.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأوضحت أن “المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية عند أبواب “الأسباط، وحطة والملك فيصل”.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، “فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية”.

وطبقا للوكالة، “تتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين”.

+600 مستوطن يقتحمون #الأقصى فيما يُسمّى بـ “عيد الأسابيع” نزول التوراة pic.twitter.com/HVtE8Ix0GG — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) June 2, 2025

(د ب أ)