مصادر فلسطينية وإغاثية تنفي إعلامها بقرار تشغيل معبر رفح أو بدء هدنة مع إسرائيل

غزة: نفت مصادر فلسطينية وإغاثية، الثلاثاء، إعلامها بعد من جانب السلطات المصرية بقرار تشغيل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، أو بدء هدنة مع الجانب الإسرائيلي في جنوب القطاع.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان: “لم نتلق حتى اللحظة أي اتصالات أو تأكيدات من الجهات المعنية بالجانب المصري حول نية فتح معبر رفح اليوم، وكل ما يتم تداوله بالخصوص منسوبا لوسائل إعلام (إسرائيلية)”.

وأفاد مصدران إحداهما فلسطيني رفيع المستوى وآخر إغاثي، للأناضول، بعدم إعلامهما بعد بقرار تشغيل معبر رفح أو بدء هدنة، داعيا للانتظار لحين وصول موقف رسمي من الجانب المصري.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية المصرية الخاصة المقربة من السلطات نقلت في وقت سابق صباح الثلاثاء عن “إعلام إسرائيلي”، بوجود وقف إطلاق نار في جنوب غزة اعتبارا من 9 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، فيما تحدثت تقارير صحافية عربية عن أنباء عن بدء هدنة وبدء تشغيل المعبر.

ولم يصدر عن الجانب المصري أو الفلسطيني أي مواقف رسمية بشأن ما يتم تداوله من أنباء حتى الساعة 7:10 ت.غ.

(الأناضول)