مصادر فلسطينية: 400 مستعمر يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام “الفصح اليهودي”- (فيديو)

القدس: أفادت مصادر فلسطينية بـ “اقتحام نحو 400 مستعمر، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ثالث أيام “عيد الفصح اليهودي”.
ووفق المصادر، “شوهد أحد المستعمرين وهو يرتدي زيا خاصا بالصلاة في باحات الأقصى، فيما قام آخرون بالرقص والغناء قرب باب الأسباط، الذي شهد احتشاد المئات في انتظار تسهيل اقتحامهم للمسجد الأقصى”.
وأشارت المصادر إلى أن “شرطة الاحتلال فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين الوافدين إلى المسجد ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية”.
ولفتت إلى أن “شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة في الشوارع والطرقات، لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم”.
مستوطنون يتجولون في البلدة القديمة مع سماعات يخرج منها أصوات موسيقية مزعجة. pic.twitter.com/c7Gnj2RWzF
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 15, 2025
انتهاكات في كل مكان .. مستوطنون يؤدون صلوات وطقوسا تلمودية عند باب القطانين. pic.twitter.com/r7oLt1sT2T
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 15, 2025
(د ب أ)
وفي الجانب العملي، لمن يبحث عن حل/حلول، لإنقاذ الإقتصاد في أي دولة، من الإفلاس،
حقيقة أنا سعيد بالتواصل معك، وأعيد ضرورة شكر (م حامد الحمداني)، أو غيره، ممن ساهم، للتقريب بيننا، أخيراً في عام 2025،
بالمناسبة، أنا لست من أنصار أساليب (الزگزاگ)، أنا من جماعة أسلوب، أقصر مسافة بين نقطتين (خط مستقيم)،
لتقليل الهدر، في الوقت والمال والجهد، لو أردت رفع (قدرة المنافسة) حقيقة، عند الإنسان (ة) والأسرة والشركة المُنتِجة،
وليس (الموظف) العالة/مصاصة دماء، أو أساس كل فساد/غش/سوء خدمة، كانت نتيجة تنفيذ أي مقاولة (فاسدة/مغشوشة) ما بعد 9/4/2003، على أرض الواقع.
وقبل ذلك يجب إجابة أو تعريف ما هي حقيقة الفكر (التكفيري)، من وجهة نظري، على الأقل،
هو من يُصر على إضافة شهادة ثالثة أو رابعة، لأخذ حقوق سلطة إدارة وحوكمة إلى (فلان من (آل البيت)) أو مال إلى (علان من (شعب الرّب المُختار))، داخل أي نظام في أي مجتمع أو دولة،
من خلال استغلال بطريقة ملتوية لغة القرآن وإسلام الشهادتين، في بناء الضمير، أو معنى الحلال والحرام، فينقلب موضوع الفهم والإدراك رأسا على عقب، فيصبح الأسود أبيض، والأبيض أسود بالمحصلة،
بمعنى آخر، أصبحت هناك مشكلة في (دينك/إيمانك/حكمتك/فلسفتك) 🙉🙊🙈🤭🫣🤣🪃👆
بمعنى آخر، كيف يجب أن (نفوز) على أسلوب الوقاحة في تسويق (دجل دولة الكيان الصهيوني)، كما حصل في تفاصيل طريقة صياغة العنوان أو سرد تفاصيل خبر الرابط في (أعلاه)،
لأن من وجهة نظري، هذه سذاجة، وقلّة حيلة، أو تقصير عند أهل مهنة الإعلام في الجانب (الفلسطيني)،
لو كانت جريدة القدس العربي، تظن هي لها علاقة مع (فلسطين) أكثر مما هي لها علاقة مع المملكة المتحدة (بريطانيا) مكان التسجيل/التدوين (القانوني)، على أرض الواقع، وإلّا ستكون هي جزء من سبب تمرير فوز (الجانب الآخر)،
منذ تم رفض إصدار شهادة ميلاد عضوية (فلسطين) في نظام الأمم المتحدة عند إصدار شهادة مغشوشة/مزورة/مضروبة/تسليك بسبب الرشوة أو المحسوبية أو الشفاعة للجانب الآخر (بدلها)، حتى الآن، على الأقل من وجهة نظري.😉🤨
🤑🙈🙊🙉✒️📓🇺🇳🧠🤖📟🫵🪃