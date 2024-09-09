قاضي التحقيق في بيروت يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة

بيروت- “القدس العربي”: خضع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة صباح الاثنين، إلى جلسة تحقيق لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي اختتمها بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بنتيجة المستندات الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تثبت تحويل سلامة مبلغ 42 مليون دولار من حساب الاستشارات إلى حسابه بواسطة المحامي ميشال تويني وابن شقيقته مروان عيسى الخوري.

وكان رياض سلامة توجه إلى قصر العدل في موكب أمني، وسط احتشاد عدد كبير من المواطنين الذين حضروا لمواكبة جلسة التحقيق والمطالبة بمحاسبته.

وقد نفّذ الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنياً وإجراءات مشددة في محيط قصر العدل، تمهيداً لجلسة الاستجواب التي لم تتمكن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر من حضورها، بسبب رفض القاضي حلاوي، علماً أن اسكندر ادعت على الحاكم السابق للمصرف بناء على ادعاء النيابة العامة المالية.

وكان المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقف يوم الثلاثاء الفائت رياض سلامة بعد استجوابه لثلاث ساعات.