مصادر: قافلة مساعدات ثانية تدخل الجانب المصري من معبر رفح وتتجه لغزة قريبا

القاهرة: أكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر الأحد دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصدر مصري إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وقالت مصادر أمنية وإغاثية في رفح، إن قافلة ثانية من شاحنات المساعدات دخلت اليوم الأحد الجانب المصري من معبر رفح قبل دخولها إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن نحو 17 شاحنة موجودة عند المعبر ويجري تفتيشها قبل التوجه إلى القطاع.

ودخلت قافلة أولى من 20 شاحنة إلى القطاع يوم السبت. وقالت الأمم المتحدة إن تلك الشحنة بالكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب، وإن 100 شاحنة لا بد أن تدخل يوميا لتلبية احتياجات 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.

(وكالات)