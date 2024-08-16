مصادر: قطر خفضت علاوة خام الشاهين في عقود أكتوبر

سنغافورة: قالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن شركة قطر للطاقة خفضت العلاوة السعرية لخام الشاهين في العقود المحددة الأجل لشهر أكتوبر تشرين الأول إلى 87 سنتا للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

وأضافت أن السعر العلاوة، التي انخفضت من 1.88 دولار للبرميل في سبتمبر أيلول، تحددت بعد أن باعت قطر للطاقة شحنتين عبر عطاء.

وقالت المصادر إن الشركة باعت شحنة للتحميل في الأول والثاني من أكتوبر تشرين الأول لإكسون موبيل بعلاوة تتراوح بين 80 و90 سنتا للبرميل، في حين ذهبت شحنة للتحميل في 26 و27 أكتوبر تشرين الأول لفيتول بعلاوة تتراوح بين 60 و70 سنتا للبرميل.

(رويترز)