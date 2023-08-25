مصادر لـ”القدس العربي”: الفصائل الفلسطينية لم تطلب ضمانات لمنع الاغتيالات الإسرائيلية

غزة- “القدس العربي”:

تؤكد مصادر فلسطينية مطلعة، أن الوسطاء المصريين أجروا خلال اليومين الماضيين، عدة اتصالات مع قيادة الفصائل الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين، بهدف تهدئة الأوضاع المتوترة، خاصة بعد اجتماع حكومة تل أبيب، التي ألمحت إلى عودة الاغتيالات أو تنفيذ عملية كبيرة ضد المقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، لتحذير دولة الاحتلال من الاستمرار في اللعب بالنار، وأكد أن التهديدات بالاغتيالات لا تخيف الحركة.

وبحسب ما يتوفر من معلومات، فإن الوسطاء، شددوا على ضرورة العودة إلى حالة الهدوء، وعدم اتخاذ أي مواقف أو أفعال جديدة، من شأنها أن تدفع لانفجار الأوضاع الميدانية بشكل أكبر وأخطر، حيث نقلوا موقفهم هذا إلى كل من قيادة الفصائل الفلسطينية وإلى مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل.

وتخلل الاتصالات أيضا نقل رسائل تحذير من الفصائل إلى دولة الاحتلال، تنذرها من الإقدام على عمل عسكري جديد ضد غزة أو الضفة أو ضد قيادات المقاومة في الخارج، باعتبار أنه سيكون صاعق تفجير لمواجهة كبيرة، ستطال كل مكان، وقد لوحت بفتح جبهة قتال أكبر مما يتصور الاحتلال.

ما جرى طلبه في تلك الاتصالات من قبل المسؤولين الإسرائيليين، هو وقف الفصائل الفلسطينية الدفع بعناصرها في الضفة لتنفيذ عمليات عسكرية، وهو أمر قوبل بالرفض فلسطينيا، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية، حيث أبلغ الوسطاء وفق ما أكدت مصادر مطلعة في الفصائل التي أجريت معها الاتصالات، أن استمرار هجمات الاحتلال والمستوطنين ومصادرة الأراضي واقتحامات الأقصى، هي التي تدفع إلى تصعيد المقاومة، في ظل دعم حكومة الاحتلال اليمينية لهذه الخطوات.

وفي هذا السياق، علمت “القدس العربي” أن قيادة الفصائل لم تطلب خلال الاتصالات الرامية للتهدئة، ضمانات لمنع تنفيذ الاحتلال أي عملية اغتيال جديدة، وأنها أبقت على اتخاذ الحيطة والحذر سواء في غزة أو في الخارج، كونها لا تثق بالوعود الإسرائيلية التي قد تقطع للوسطاء.

غير أن الفصائل أوصلت رسالة قوية، تؤكد أن أي عملية من هذا النوع، لن تمر دون أن تدفع حكومة الاحتلال ثمنها غاليا.

وكانت حكومة الاحتلال قررت تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش غالانت، بالتحرك لتنفيذ سلسلة إجراءات تم الاتفاق عليها لمحاربة “الإرهابيين” ومن يقف خلفهم ويمولهم.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة لا تخيفهم.

وقال خلال مقابلة مع “قناة الأقصى” التابعة لحركة حماس، وهو يرد على تلك التهديدات “هذا ليس جديدا أن يهددوا، وهم يغتالون، وكل يوم هناك شهداء، ونحن في حركة حماس جزء من الشعب، ولذلك نستشهد ونعتقل مثل شعبنا، وتهدم بيوتنا ونُلاحق ونُطارد، وهذا هو الوضع الطبيعي لهذا الاحتلال، ولكن أيضا نحن نقاوم ونطارده، ونحن نقاتل وأصحاب حق لأنه هو محتل أرضنا ومعتدٍ علينا”.

لكن العاروري أنذر إسرائيل من “اللعب بالنار”، وقال “هو (الاحتلال) يهددنا بالقتل، وليس لدينا خيارات لأن نستسلم وأن نتوقف عن المقاومة، وبكل صدق ومسؤولية وشفافية”.

وأكد أن الاحتلال يلعب بالنار، وقال: “ما يفكر به من هدم الأقصى وتعظيم الاستيطان والعدوان على شعبنا وبرامج الاغتيالات سيتسبب بمواجهة شاملة تكسره، ونحن نعرف ماذا نقول، ولن يستطيع أن يقضي على المقاومة، وستتعاظم وستحقق أهدافها”.

وتحدث العاروري عن تصاعد عمليات المقاومة بالضفة، في ظل تحديات غير مسبوقة، مؤكدا أن الاحتلال هو الذي يدفع بتصاعدها من خلال إجراءات غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال: “إن ما يخلقه الاحتلال من دوافع لدى شعبنا أكبر سبب لإشعال المقاومة في الضفة الغربية، وحين تتحول المقاومة إلى شعبية كاملة، فهي بسبب إجراءات الاحتلال، وهو الذي يدفع بكل أبناء شعبنا للانخراط في المقاومة”.