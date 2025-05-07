مصادر لـ”القدس العربي”: تحركات نشطة للوسطاء لإنجاز التهدئة.. وحماس تتمسك باتفاق شامل لإنهاء الحرب

غزة – “القدس العربي”:

تنشط في هذه الأوقات اتصالات يجريها وسطاء التهدئة، بهدف التوصل إلى حلول سريعة توقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتعيد الأمور إلى حالة التهدئة، بعد التصعيد الخطير الذي حصل مؤخرا، وتهديد إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية.

وأكد مصدر في أحد الفصائل الفلسطينية المطلعة على المفاوضات وجود جهود وساطة جديدة تبذل في هذا الوقت، من خلال الوسيطين المصري والقطري، تخللها اتصالات جديدة أجريت مع حركة حماس التي تفاوض باسم فصائل المقاومة الفلسطينية، جرى خلالها عرض المقترحات والأفكار الجديدة، بعد أن أبلغت حماس رفضها للخطة الإسرائيلية الخاصة بالتهدئة.

لكن المصدر قال لـ”القدس العربي” إن الصورة النهائية الخاصة بهذه الاتصالات “لم تكتمل بعد”، مشيرا إلى أنها تحمل كالعادة حلول وسطية، وتشمل في بدايتها إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى، مع عودة إدخال المساعدات الإنسانية للسكان، لافتا إلى أن الآلية التي يتحدث عنها الوسطاء لإدخال المساعدات، بعيدة كل البعد عن الخطة الإسرائيلية التي كشف عنها مؤخرا، وتمكن المنظمات الاغاثية الدولية من تلك المساعدات وتوزيعها.

وتوقع المصدر أن تكون هناك لقاءات عدة بين الوسطاء وحركة حماس خلال الفترة الحالية، وأخرى تعقد بعيدة عن الأنظار مع مسئولين إسرائيليين كبار، ضمن المساعي الرامية للتوصل إلى التهدئة أو الإعلان عن خطوطها العريضة في حال لم تحصل أي مفاجئات، أو اعتراضات إسرائيلية قبل أو خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج العربي.

وحسب المصدر الذي تحدث لـ”القدس العربي”، فإن الوسطاء المصريين والقطريين، منزعجون جدا من الهجمات الدامية التي تشنها إسرائيل ضد غزة، ضمن خطط الضغط الميداني، علاوة عن انزعاجهم من إغلاق المعابر ومنع دخول البضائع على مدار أكثر من شهرين، مما يزيد من حجم المأساة الإنسانية، وهو أمر شاركت في انتقاده المنظمات الاغاثية الدولية التي رفعت عدة تقارير بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن هناك “محاولات مستميتة، قبل زيارة ترامب، عبر جريمة التجويع واستمرار الإبادة الجماعية والتهديد بتوسيع العمل العسكري لإنجاز اتفاق جزئي، يعيد بعض الأسرى الصهاينة مقابل أيام محدودة من الطعام والشراب، ولا ضمانات من أي طرف للوصول إلى وقف الحرب”.

ولفت إلى توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب لاستكمال المهمة التي أعلن عنها منذ بداية الحرب وفشل، هو وجيشه، في تحقيقها على مدار 18 شهر، وهي “النصر المطلق واستعادة الأسرى”.

وكتب نعيم منشور على صحفته على موقع “فسيسوك”، “هذه المحاولات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا ومقاومته من تحقيق أهم شروط أي اتفاق “ضمان وقف الحرب”، مؤكدا أن المقاومة تصر على اتفاق شامل ورزمة كاملة لإنهاء الحرب وخارطة طريق لليوم التالي.

وجاء ذلك بعدما تردد عن وجود اتصالات تهدف في البداية للتوصل إلى اتفاق يدوم عدة أسابيع، يكون مصاحب بوعود وتعهدات قوية من الوسطاء بعدم عودة الحرب من جديد، على أن يبدأ فور دخول التهدئة حيز التنفيذ، بحث كيفية إنهاء الحرب بشكل كامل عن قطاع غزة، ضمن مخطط المرحلة الثانية الذي جرى التوافق عليه سابقا.

ويعول حاليا على الاتصالات النشطة، في القدرة على فك الحصار المفروض على قطاع غزة، والبدء بتطبيق التهدئة، التي تحمل ضمانات بتوقف الحرب وعدم عودتها من جديد، وتضمن وصول الطعام والأدوية للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب والحصار المشدد، بعد تفشي المجاعة وتسجيل وفيات جديدة في صفوف الأطفال، وإعلان الجهات الطبية في غزة عن إصابات كثيرة بأمراض سوء التغذية.

ونسق الوسيطان المصري والقطري في البداية خطة التحركات الجديدة مع الإدارة الأمريكية، وطلبا منها التحرك تجاه الضغط على إسرائيل لدفعها تجاه القبول بالمقترحات الجديدة، ووقف العمل بخططها الحربية الجديدة.

بيان مصري قطري

وفي بيان مشترك، أكدت كل من مصر وقطر، أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة “مستمرة ومنسقة”، مشددتين على تبنيهما رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع وتخفيف معاناة المدنيين، عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.

وشدد البيان المشترك على أن “محاولات التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، والسعي لإحداث فرقة بين الأطراف، لن تؤثر على مواصلة العمل المشترك لإنهاء الحرب ومعالجة تداعيات الكارثة الإنسانية”.

وأكدتا أن تحركهما لا تحكمه اعتبارات داخلية أو حسابات جانبية، “بل ينطلق من الحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني، مع التزامهما الكامل بالعمل ضمن إطار يركز على رفع المعاناة وتحقيق التهدئة تمهيدًا لوضع حد دائم للصراع”.

وأشار البيان إلى أن الجهود المصرية القطرية تُنسق بشكل مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمأساة الإنسانية ويكفل حماية المدنيين.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن جهود الوساطة بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل “مستمرة رغم صعوبة الموقف”.

وأكد أن الوسطاء يركزون على “إنهاء الحرب الكارثية في غزة”، وفي ذات الوقت رفض استخدام المساعدات الإنسانية في غزة كـ”ورقة ضغط أو تفاوض”، وقال “يجب وقف سياسة إسرائيل في استخدام المساعدات لغزة سلاحا”، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك “ضغط دولي لإيجاد حلول لإدخال المساعدات إلى القطاع”.

وفي هذا السياق، فقد كشفت “القناة 13” الإسرائيلية عن مقربين من رئيس “الموساد”، قوله إن قطر حققت تغييرا كبيرا وإيجابيا نحو التوصل إلى صفقة، وأنها تلعب الآن دورا حيويا في تحقيق صفقة للإفراج عن الإسرائيليين الأسرى في غزة، وذلك بعد الكشف عن زيارة قام بها للدوحة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أعرب عن أمله في إحراز تقدم ملموس في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وذلك قبل أو خلال زيارة الرئيس ترامب المرتقبة للمنطقة.

ونقل عنه موقع “أكسيوس” أنه يتواصل بشكل شبه يومي مع مسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل، معبرا عن أمله في تحقيق اختراق قريب في المحادثات.

وكان ترامب أعلن أن بلاده ستسعى لإيصال مساعدات غذائية إلى سكان قطاع غزة.