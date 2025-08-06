مصادر لـ”القدس العربي”: تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات

أكدت مصادر في سلطة الطيران المدني السوداني لـ “القدس العربي” تعليق الرحلات الجوية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر السياسي بين البلدين.

وحسب المصادر، أبلغت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية شركات الطيران السودانية رسمياً، فجر أمس الأربعاء، بوقف جميع الرحلات الجوية من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

ويشمل القرار شركات الطيران التجارية والخاصة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأسباب المباشرة للقرار أو مدة سريانه.

وبالتزامن مع الإعلان، أعادت سلطات مطاري بورتسودان في السودان ودبي في الإمارات، أمس الأربعاء، ركاباً كانوا يستعدون للسفر بين البلدين، بعد أن أُبلغوا بتعليق الرحلات في اللحظات الأخيرة، ما تسبب في حالة من الارتباك لدى المسافرين.

يأتي هذا الإجراء في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين الخرطوم وأبو ظبي، عقب إعلان السودان في مايو/ أيار الماضي قطع علاقاته الدبلوماسية مع دولة الإمارات، متهماً إياها بـ “العدوان المباشر” على أراضيه.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد أصدر حينها بيانًا اتهم فيه الإمارات بدعم قوات “الدعم السريع” عبر تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية للبلاد منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان 2023.

وجاء في البيان: “ظل العالم بأسره يتابع، ولأكثر من عامين، جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر وكيلها المحلي ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي”.