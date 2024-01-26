سياسة | دولي

مصادر: مديرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية يبحثان اتفاقا بشأن ملف المحتجزين في غزة

منذ 36 دقيقة

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واشنطن/الدوحة:  قال مصدران لرويترز يوم الخميس إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ونظيره الإسرائيلي دافيد برنياع سيلتقيان مسؤولين قطريين في الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن اتفاق جديد محتمل للإفراج عن محتجزين في غزة.

وقال مسؤول لرويترز يوم الخميس إن بيرنز وبرنياع سيلتقيان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في أوروبا مطلع الأسبوع.

وقال المصدر الثاني إن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيشارك في المحادثات.

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسهيل إطلاق سراح أكثر من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

والتقى مديرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية مسؤولين قطريين ومصريين في وقت سابق ضمن جهود الوساطة التي أثمرت عن هدنة قصيرة في نوفمبر تشرين الثاني وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن بيرنز “كان له دور في صفقة الإفراج عن الرهائن السابقة، ويساعدنا في إتمام صفقة أخرى”.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق على أنباء المحادثات التي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من كشف عنها.

(وكالات)

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